Descoperire incredibilă făcută într-un mormânt de 4.500 de ani. Ce au găsit arheologii Arheologii chinezi studiaza un obicei de extragere a dintilor identificat la ramasite umane excavate dintr-un mormant vechi de 4.500 de ani, descoperit in provincia Sichuan din sud-vestul Chinei, au anuntat vineri autoritatile locale, citate de Xinhua. Arheologii au descoperit 116 schelete umane cu o vechime estimata la aproximativ 4.500 de ani in situl Gaoshan din districtul Dayi, a declarat Institutul pentru cercetari arheologice si a relicvelor culturale din Chengdu. Oasele sunt bine conservate deoarece au fost gasite scufundate intr-o zona din subteran inundata si nu au fost… Citeste articolul mai departe pe antena3.ro…

