Descoperire în casa monstrului de la Caracal Misterul in cazul crimelor de la Caracal se adanceste pe masura ce descopera in fiecare zi alte probe si alte posibile victime. In timp ce spargeau in curtea lui Gheorghe Dinca, procurorii au gasit fragmente osoase. Medicii INML, chemati de urgenta la fata locului Imediat cum au facut descoperirerea macabra, procurorii au chemat medicii legisti pentru a preleva probele si a le analiza in laborator. Deocamdata, nu se poate spune cu certitudine daca oasele respective sunt umane sau apartin unui animal. Procurorul-sef al DIICOT, Felix Banila, a precizat marti dimineata ca ancheta in cazul Caracal… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Anchetatorii au identificat, la perchezițiile efectuate in curtea lui Gheorghe Dinca, noi fragmente osoase care nu par a fi umane, au precizat, pentru Mediafax, surse judiciare. Procurorii le vor trimite la expertiza. Procurorul-șef al DIICOT, Felix Banila, a precizat marți dimineața ca ancheta…

- Procurorul-sef al DIICOT, Felix Banila, a afirmat marti ca nu poate fi exclusa varianta ca Luiza Melencu, fata de 18 ani disparuta in luna aprilie, sa fie in viata, avand in vedere ca rezultatele testelor ADN in cazul acesteia nu au fost concludente, informeaza AGERPRES . Intrebat, la venirea la CSM,…

- Seful DIICOT, Felix Banila, a declarat, marti, ca nu exclude nici varianta ca Luiza Melencu sa fie in viata, deoarece ultimul raport al INML nu a putut oferi un rezultat cu privire la ADN-ul din oasele identificate in padurea din Caracal. „Nu excludem niciuna dintre variante. Stiti foarte bine ca testele…

- Se complica ancheta in cazul de la Caracal. Obiecte gasite in mașina lui Gheorghe Dinca și despre care nu se știe cui aparțin ii duc pe criminaliști cu gandul la o a treia victima. E vorba despre un cercel și o poșeta, care nu sunt nici ale Alexandrei și nici ale Luizei, adolescente pe care barbatul…

- Procurorii DIICOT reiau vineri cercetarile in locuinta lui Gheorghe Dinca, principalul suspect in cazul uciderii celor doua adolescente din Caracal, au declarat pentru AGERPRES surse judiciare. Potrivit surselor citate, cercetarile la fata locului se vor face in prezenta lui Dinca, acesta urmand sa…

- Procurorul sef al DIICOT, Felix Banila, a anuntat miercuri ca Gheorghe Dinca, acuzat de uciderea celor doua adolescente in judetul Caracal, va fi testat cu aparatul poligraf. ‘Avem si consimtamantul dat de inculpat in acest sens. Urmeaza sa fie testat’, a spus Banila intr-o conferinta de presa. Miercuri,…

- Procurorul-sef al DIICOT, Felix Banila, a declarat miercuri ca nu are concluziile preliminare ale testelor genetice si antropologice cu privire la fragmentele osoase ridicate de la locuinta lui Gheorghe Dinca.

- Procurorul-sef al DIICOT, Felix Banila, a declarat miercuri ca nu are concluziile preliminare ale testelor genetice si antropologice cu privire la fragmentele osoase ridicate de la locuinta lui Gheorghe Dinca, iar tot ceea ce a aparut in spatiul public sunt doar "stiri pe surse neconfirmate oficial".…