- Ministrul interimar al internelor, Mihai Fifor crede ca Gheorghe Dinca s-a jucat cu anchetatorii, iar individul cercetat pentru oribilele crime de la Caracal „e un om care se vede ca stie bine ce a facut”. Fifor a dezvaluit ca investigatorii verifica și posibilele conexiuni ale lui Dinca in Italia,…

- Anchetatorii au finalizat joi perchezitia informatica asupra unor medii de stocare ce apartin lui Gheorghe Dinca, acuzat de crimele de la Caracal. Au fost expertizate un laptop, un aparat foto, doua telefoane mobile si stick-uri de memorie.

- Anchetatorii in cazul Caracal urmaresc o noua pista indicata de Gheorghe Dinca in incercarea de a elucida una din crimele pe care barbatul le-a recunoscut. Anchetatorii ar fi gasit astazi, in a patra zi de cercetari amanuntite, ramasite umane intr-o padure de la marginea orasului Caracal, la mica distanta…

- Cazul crimelor de la Caracal se complica. Se pare ca este intradevar vorba despre un criminal in serie, o varianta lansata inca de la inceput. Procurorii au indicii, in baza probelor analizate, ca Gheorghe Dinca ar fi facut și o a treia victima pe langa Alexandra Maceșanu și Luiza Melencu, au declarat…

- Descoperire de ultima ora facuta la Caracal. Anchetatorii au gasit sange in casa lui Gheorghe Dinca. Potrivit informațiilor obținute pe surse de Antena 3, presupusul criminal din Caracal colaboreaza cu polițiștii, iar in cursul zilei de vineri s-au facut mai multe conduceri in teren.

- Anchetatorii au o pista noua in cazul crimelor de la Caracal. Politistii au primit o informatie ca Alexandra Macesanu, fata de 15 ani care a sunat saptamana trecuta la 112 pentru a anunta ca a fost rapita, ar fi in viata, sechestrata in podul unei case. Sunt foarte multi politisti care fac perchezitii…

- Cel puțin una dintre victimele criminalului Gheorghe Dinca a fost aruncata in raul Olt, au declarat surse judiciare pentru MEDIAFAX, anchetatorii identificand ramașițe umane arse langa apa. Surse apropiate anchetei spun ca ar fi vorba despre trupul Luizei, fata disparuta in aprilie.Sursele…

- Cazul criminalului de la Caracal a șocat intreaga țara! Alexandra Maceșanu a apelat la Poliție joi seara și a dat indicii despre locația unde este ținuta captiva, dar a fost gasit abia a doua zi, mult prea tarziu! Anchetatorii au gasit in casa criminalului din Caracal, Gheorghe Dinca, ramașițe umane…