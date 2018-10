”In cursul unor lucrari de restuare intr-o anexa a Nuntiaturii Apostolice (Ambadasa Vaticanului in Italia), au fost gasite fragmente de oseminte umane”, a anuntat marti seara, intr-un comunicat, Vaticanul.



Politia italiana a fost informata, iar o ancheta era in curs in vederea stabilirii varstei si sexului cadavrelor, dar si a datei decesului. Anchetatorii urmeaza sa caute in special sa determine daca ADN-ul acestor ramasite corespund celor ale Emanuelei Orlandi sau Mirellei Gregori, doua minore date disparute - separat - la Roma in 1983, informeaza news.ro.



Emanuela Orlandi,…