'Este in mod general acceptat ca ursii panda gigant s-au hranit exclusiv cu bambus in urma cu 2 milioane de ani, dar rezultatele noastre demonstreaza contrariul', a explicat Fuwen Wei, de la Academia Chineza de Stiinte, autorul studiului publicat in revista Current Biology. Pentru realizarea cercetarii, Fuwen si echipa lui au studiat izotopi de colagen osos de la ursii panda moderni si mostre prelevate de la fosilele a 12 exemplare ale stramosilor acestor animale, culese din siturile arheologice din sudul si sud-vestul Chinei. Compararea datelor a relevat ca izotopii celor doua categorii sunt…