- ”Nenorocirea de la Strasbourg s-a intamplat intr-un perimetru de securitate. Targul de Craciun din centru este organizat intr-o zona "insulara", pentru a ajunge acolo treci peste unul dintre podurile peste apa, iar la fiecare asemenea pod sunt si erau forte de securitate care verifica, inclusiv cu…

- ''Sunt 500 de militari care, incepand de astazi, au venit pentru a completa dispozitivul 'Sentinelle' si 1.300, care, in zilele urmatoare, vor urma celor deja mobilizati'' pentru a asigura ''securizarea'' obiectivelor si ''a garanta securitatea francezilor'', a declarat Edouard Philippe intr-o alocutiune…

- Politia din Strasbourg este inca pe urmele atacatorului care a deschis focul asupra multimii la targul de Craciun, omorand 4 persoane si ranind cel putin alte 12. Intre timp, insa, apar detalii despre el. Presa franceza scrie ca ar fi vorba de un tanar nascut in Strasbourg, in varsta de 29…

- Pe rețelele de socializare au aparut deja filmulețe in care se poate observa teroarea prin care au trecut oamenii prezenți la Targul de Craciun din Strasbourg dupa ce un barbat a atacat intreaga zona.

- Sute de politisti inca il cauta miercuri pe autorul atacului armat de la Targul de Craciun dint Strasbourg, in conditiile in care bilantul victimelor a ajuns la trei morti si 12 raniti, anunta BBC.

- Prim-ministrul britanic Theresa May s-a declarat socata de atacul armat comis marti seara in Strasbourg si si-a exprimat solidaritatea cu poporul francez. ''Socata si intristata de ingrozitorul atac din Strasbourg. Gandurile mele sunt cu toti cei afectati si cu poporul francez'', a scris…

- O persoana a fost ucisa si alte noua au fost ranite intr-un atac armat la Strasbourg, in apropierea locului in care se desfasoara targul de Craciun. Mai multe focuri de arma s-au auzit in centrul oarsului Strasbour...

- Un om a fost ucis și mai mulți au fost raniți de un atacator inarmat la targul de Craciun de la Strasbourg, potrivit primelor informații vehiculate in presa internaționala și pe rețelele de socializare.