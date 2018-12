Stiri pe aceeasi tema

Seful operatiunilor Fortelor navale americane in Orientul Mijlociu, viceamiralul Scott Stearney, a fost gasit mort sambata in Bahrein, a anuntat armata americana, precizand ca in caz nu exista suspiciuni privind un act criminal, relateaza AFP preluat de agerpres.

- Comandantul Forțelor Navale din Ucraina, amiralul Igor Voroncenko, a declarat ca cele trei nave ucrainene, care au fost capturate de Rusia dupa incidentul din stramtoarea Kerci, au fost urmarite de 10 nave ale Flotei Marii Negre și FSB, transmite UNIAN. „Cand am ieșit in mare, nu am provocat FSB și…

- In conditiile unei situatii internationale complexe, Rusia este obligata sa asigure o dezvoltare echilibrata a armatei si marinei sale, fara a se lasa atrasa intr-o cursa 'militarista', a declarat presedintele rus Vladimir Putin, intr-o intrunire convocata luni seara cu responsabili din domeniul…

- Trupe din sase importante tari arabe au efectuat joi o demonstratie militara in fata presei in nordul Egiptului, unde aceste forte participa la exercitii comune, potrivit France Presse. Aceasta demonstratie a avut loc la baza militara Mohamed Naguib, una dintre cele mai mari din Africa…

- In spatele campaniei prin care Turcia incearca sa-si sporeasca influenta in Orientul Mijlociu folosindu-se de cazul jurnalistului saudit Jamal Khashoggi se afla un fost militar care a ajuns sef al spionilor.

- Seful statului francez, Emmanuel Macron , cu pledoaria sa in favoarea multilateralismului, si presedintele iranian Hassan Rouhani, care a acuzat SUA ca vor ''institutii internationale ineficiente'', s-au erijat marti in contraponderi la ''patriotismul'' promovat de presedintele american Donald Trump…

- SUA vor retrage o parte din instalatiile antiaeriene si de rachete din regiunea Orientului Mijlociu, scrie cotidianul Wall Street Journal, citeaza adevarul.ro.Potrivit sursei citate, Pentagonul va retrage luna viitoare patru sisteme de rachete Patriot din Iordania, Kuweit si Bahrein.