- Compania care a montat schela în jurul sageții catedralei Notre-Dame din Paris a recunoscut miercuri ca unii dintre muncitorii sai au încalcat interdicția de a fuma pe șantier dar a "exclus" orice legatura cu incendiul care a devastat monumentul gotic, scrie AFP."Într-adevar,…

- Anchetatorii cred ca incendiul de la catedrala Notre Dame din Paris, izbucnit luni seara, s-a produs din cauza unui scurt-circuit electric, anunța poliția. Un oficial din poliție a declarat ca anchetatorii nu au inca unde verde ca sa se apuce ...

- Jocul video "Assassin's Creed Unity", a carui actiune se desfasoara partial la Paris si in care catedrala Notre-Dame a fost reprodusa cu fidelitate, a devenit disponibil in regim de gratuitate pentru o saptamana, miercuri, au anuntat reprezentantii companiei Ubisoft, editorul jocului, in semn…

- Patriarhia Romana a transmis, marti, un mesaj de solidaritate cu poporul francez, "greu incercat in aceste zile de o severa paguba adusa unui simbol spiritual national si international". "Totodata, dorim ca aceasta Catedrala, simbol al Europei crestine, sa fie restaurata cat mai curand, in special…

- Ministrul Afacerilor Externe al Iranului, Mohammad Javad Zarif, si-a exprimat ''tristetea'' marti dimineata dupa incendiul care a afectat catedrala Notre-Dame din Paris si a transmis gandurile sale ''francezilor si tuturor catolicilor'', relateaza AFP. "Sunt trist ca…

- Un incendiu urias a cuprins luni seara catedrala Notre Dame, din Paris. Partea superioara a cladirii a fost cuprinsa de flacari. Fumul de la catedrala se vede de la cativa kilometri distanta. https://www.dcnews.ro/incendiu-notre-dame-paris-arde-catedrala_648168.html