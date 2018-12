Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea arheologica israeliana a prezentat miercuri, la Ierusalim, o masca din piatra cu o vechime de circa 9.000 de ani, datand dintr-o perioada cand se dezvolta cultul stramosilor, iar oamenii trec la modul de viata sedentar, potrivit AFP. Autoritatile israeliene nu au dezvaluit…

- Oficialii israelieni au prezentat, miercuri, la Ierusalim, o masca rara din piatra, veche de aproximativ 9.000 de ani, care este asociata dezvoltarii cultului stramosilor ce coincide cu sedentarizarea barbatilor, scrie AFP preluata de news.ro.Autoritatea arheologica nu a fost clara in ceea…

- Inscriptiile care ilustreaza barci au fost gasite intr-un rezervor de apa din Antichitate din desertul Negev, Israel, reprezentand una dintre multele descoperiri recente care atesta complexitatea istoriei antice din regiune.

- O bomba in stare de funcționare a fost descoperita, vineri, langa o gradinița din Vaslui in timp ce erau efectuate lucrari de amenajare a unui parc in zona respectiva. Cel care a dat peste proiectilul provenind din cel de-al doilea razboi mondial a fost unul din deținuții care sunt angajați cu ziua…

- Piatra de mormant cel puțin neobișnuita intr-un cimitir din Rusia. Rudele unei tinere in varsta de 25 de ani, decedata in 2016, au ales sa o omagieze cu un monument in forma de iPhone, pe care este afișata imaginea ei.

- O echipa condusa de Li Liu de la Stanford a gasit dovezi ale celei mai vechi productii de bere pana astazi, o descoperire care poate reaprinde o dezbatere veche: care a aparut prima data, berea sau painea?

- Descoperire inedita in Israel. Arheologii au gasit un loc despre care cred ca ar fi cea mai veche berarie din lume. Astfel, cea mai veche licoare de acest gen ar fi putut sa fie produsa in urma cu 13.000 de ani.

- In raul Chiang Mai din Thailanda, granatii contin ceva special: „tuneluri” foarte subtiri in structura interna. Desi acest lucru este un aspect negativ pentru comerciantii de nestemate, savantii sunt fascinati.