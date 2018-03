Stiri pe aceeasi tema

- Asemenea drogurilor, exista alimente care dau dependenta! Oamenii de stiinta au ajuns la concluzia ca, odata ce le gustam, nu mai putem trai fara ele. Cercetatorii de la Universitatea de S...

- Intrebat, joi seara, de Denise Rifai, moderatoarea emisunii de la Realitatea Tv, unde a fost invitat, daca simte ca presedintele PSD incearca sa se "descotoroseasca de toti cei care l-au ajutat in campania din 2016", Codrin Stefanescu a spus: "Pai eu l-am ajutat numai in 2016? Eu am fost alaturi…

- Un barbat de 47 de ani, din comuna Mușetești, s-a trezit, luni, cu polițiștii in casa. Oamenii legii din cadrul Biroului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Gorj s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul ca deține mai multe trofee de cerb carpatin și un porc mistreț. „In urma…

- Majoritatea barbaților nu se ating de ceai nici macar atunci când sunt bolnavi, sau poate doar atunci... Cercetatorii americani au subliniat câteva beneficii notabile ale ceaiului verde asupra barbaților.

- Cercetatorii au dort sa afle care sint obiceiurile alimentare și stilul de viața al locuitorilor din țarile cu cel mai scazut risc de infarct. Potrivit statisticilor, oamenii din Japonia, Coreea de Sud și Franța prezinta cel mai scazut risc de a se imbolnavi de afecțiuni ale inimii. Dupa ce le-au…

- In tunelurile sapate sub mormantul lui Iona, din orasul antic asirian Ninive, din nordul Irakului de astazi, arheologii de la Centrul de Studii Asiriene din cadrul Universitatii Mosul au gasit sapte inscriptii care descriu in principal domnia...

- ​Oamenii de Neanderthal, si nu Homo Sapiens, au creat primele forme de arta, arata un studiu pornind de la picturile, desenele si scoicile descoperite in trei pesteri din Spania. Sunt cele mai vechi manifestari artistice din lume, de cel putin 64.000 de ani, iar datarea printr-o metoda sofisticata a…

- Echipajul pirotehnic din cadrul ISU Arad a fost solicitat sa intervina pentru a ridica muniția, scrie aradon.ro."Miercuri, 22 februarie, in jurul orei 12:30, echipa pirotehnica din cadrul ISU ARAD, condusa de locotenent Adelin Avramescu, s-a deplasat in zona fostului CAP Bujac, pentru a ridica…

- Cercetatorii au descoperit, in Mexic, un oras „pierdut“ care, in urma cu aproximativ 1.000 de ani, avea la fel de multe cladiri ca Manhattan-ul contemporan si adapostea peste 100.000 de oameni.

- Strile false au inceput sa domine toate industriile si au devenit o unealta politica, o insulta sau chiar un cliseu. Oamenii de stiinta vor sa combata acest fenomen cu ajutorul unui joc online, informeaza The Guardian.

- Cercetatorii au descoperit, in Mexic, un oras „pierdut“ care, in urma cu aproximativ 1.000 de ani, avea la fel de multe cladiri ca Manhattan-ul contemporan si adapostea peste 100.000 de oameni.

- O echipa de oameni de stiinta din China a reusit cu succes, in premiera, sa reprogrameze celule B in celule T functionale in corpul unor organisme vii, aceasta procedura fiind utila in cadrul imunoterapiei impotriva tumorilor si a SIDA, relateaza miercuri agentia Xinhua. Cercetarea a fost…

- Cercetatorii trag un semnal de alarma in ceea ce priveste nivelul oceanelor. Specialistii sunt de parere ca acesta ar putea crește 65 de centimetri pana la sfarșitul secolului, o cifra de doua ori mai mare fața de previziunile anterioare.

- Persoanele care obisnuiesc sa consume bauturi fierbinti si sa bea in fiecare zi alcool pot avea un risc de cinci ori mai mare de a dezvolta o forma letala de cancer, conform unui studiu realizat in China, citat marti de Press Association.Asocierea dintre cancerul esofagian, consumul de alcool…

- Un nou studiu publicat de Annals of Internal Medicine arata ca exista o legatura intre consumul de ceai și creșterea riscului apariției cancerului, dar doar in cazul persoanelor care fumeaza și beau alcool, scrie Time. Studiul arata ca persoanele care au fumat regulat țigari și au baut alcool cel puțin…

- Antonia a vorbit despre infidelitate și despre increderea in partener. Artista a recunoscut ca nu l-ar ierta niciodata pe Alex Velea daca ar inșela-o. Antonia și Alex Velea traiesc o frumoasa poveste de dragoste. Cei doi au impreuna doi copii și formeaza unul dintre cele mai solide cupluri. „Ma simt…

- Injectarea unor cantitati infime de agenti de stimulare a sistemului imunitar direct in tumori solide la soareci poate elimina orice urma de cancer, inclusiv metastaze netratate, conform unui studiu realizat de cercetatorii de la Scoala de Medicina a Universitatii Stanford, SUA, scrie news.ro.Metoda…

- Oamenii de stiinta sunt aproape sa faca public un nou test de sange pentru boala Alzheimer dupa ce au gasit o noua modalitate de a depista cele mai timpurii semne ale bolii, scrie The Guardian, potrivit NEWS.RO.Citeste si: Consiliul Concurentei pune TUNURILE pe BANCI: Investigatie de AMPLOARE…

- Cercetatorii de la Glen Dash Research Foundation si Ancient Egypt Research Associates (AERA) au studiat structura Marii Piramide din Giza pentru a afla dimensiunile originale. In urma acestor masuratori, au observat ca piramida nu este simetrica,...

- Cercetatorii au studiat mulți ani un fenomen mai puțin obișnuit, incercand sa gaseasca o explicație la intrebarea: de ce oamenii mor in spitale mai des in week-end decat in timpul saptamanii. Fenomenul numit de medici „efectul de weekend” face referire la rata de supraviețuirii a unui pacient in spitale.…

- Doua maimute au fost clonate in premiera mondiala intr-un laborator din China, cu aceeasi metoda prin care a fost creata oaia Dolly - transferul nucleului unei celule somatice. Oamenii de stiinta spun ca populatiile de maimute identice genetic vor fi folositoare in cercetarea unor boli ale oamenilor,…

- Doua exemplare identice de macac cu coada lunga, Zhong Zhong si Hua Hua, s-au nascut in urma cu opt saptamani respectiv sase saptamani intr-un laborator din China. Succesul marcheaza un moment semnificativ in cercetarea privind clonarea, dar genereaza si cateva intrebari importante de ordin etic. Scopul…

- Cercetatorii din China continua sa cloneze animale. De aceasta data, este vorba despre doua maimute. Oamenii de stiinta au aplicat procedura folosita la clonarea oitei Dolly din Edinburgh.

- Articole de iluminat in valoare de 15.100 lei au fost confiscate de inspectorii vamali de la Biroul vamal de frontiera Constanta Sud. Potrivit ANAF, joi, 18 ianuarie 2018 inspectorii vamali ai Biroului vamal de frontiera Constanta Sud au descoperit la efectuarea controlului 5040 bucati articole de iluminat…

- Persoanele varstnice care isi administreaza vitamina D si calciu nu prezinta un risc mai mic de fracturi in comparatie cu semenii lor care nu iau astfel de suplimente, conform unui studiu recent, citat de Reuters și preluat de Agerpres. Oamenii de stiinta au analizat date prelevate din 33 de studii…

- Într-un nou raport, cercetatorii din China au descoperit ca femeile care lucreaza noaptea sunt supuse unui risc cu 19% mai mare de a dezvolta cancer, comparativ cu femeile care nu lucreaza noaptea. Cercetarea, publicata în revista Cancer Epidemiology, Biomarkers &…

- Ultimul raport al organizației națiunilor Unite privind incalzirea globala arata ca ultimii trei ani au fost cei mai fierbinți din istorie. Raportul ONU vine in contextul in care oamenii de știința spun ca scenariile apocaliptice lansate de aceștia sunt exagerate. Organizația Mondiala de Meteorologiei…

- Exploratorii subacvatici au gasit un oras ascuns pe fundul unui lac din zona Muntelui celor Cinci Lei. Cetatea din adincuri a fost supranumita „Orasul Leului” si face parte dintr-un labirint de temple albe, monumente memoriale, drumuri pavate si case, toate ascunse la 40 de metri sub apa formeaza o…

- O echipa de oameni de stiinta a anuntat, luni, descoperirea unui dinozaur inaripat, de marimea unei ciori, cu pene colorate provenind din nord-estul Chinei, care a trait in urma cu 161 de milioane de ani in Jurasic, relateaza Reuters. Cercetatorii au numit acest dinozaur Caihong, cuvantul…

- Un plasture cu ace minuscule ar putea incetini aparitia bacteriilor rezistente la antibiotice. Acesta trimite medicamentele direct in sange, iar procedeul nu e deloc dureros. Majoritatea medicamentelor se administreaza oral, iar acest lucru este o problema, spun cercetatorii britanici.Citeste…

- Cercetatorii au descoperit straturi gigantice de gheata pe planeta Marte. Oamenii de stiinta au analizat imaginile captate de un vehicul spatial ce zboara în jurul planetei rosii si care studiaza atmosfera si solul martian din 2006, potrivit The Independent.

- Oamenii de stiinta au descoperit pentru prima data in istorie fragmente de materie organica, ingrediente esentiale pentru existenta vietii, in doua roci spatiale care contineau apa in stare lichida si care s-au prabusit pe Terra in 1998, dupa ce au plutit in centura de asteroizi din Sistemul Solar timp…

- O carte scrisa de un profesor canadian in urma cu 10 ani si dedicata efectului bombardamentelor aliate asupra civililor din Germania nazista a revenit in topurile Amazon dupa ce oamenii au confundat-o cu recentul bert-seller al lui Michael Wolff, "Fire and Fury: Inside the Trump White House", scrie…

- Liderii in tehnologie, antreprenorii și oamenii de știința din sectoarele in cerere sunt printre cei care pot candida. China și-a stabilit obiectivele pentru dezvoltarea economica și sociala și considera ca recrutarea experților din strainatate este esențiala pentru realizarea acestui obiectiv. Atunci…

- Este o victorie pentru clienții care iși pot extinde durata de viața a iPhone-ului la un preț mai mic, sporind atat durata de viața a bateriei, cat și performanța sa. Dar ar putea fi un lucru rau pentru Apple spun analiștii de la Barclays. "In timp ce aceasta este o mișcare buna de PR pentru Apple sa…

- Deținuții din peniteciare incep sa devina din ce in ce mai agresivi cu cei care ii supravegheaza, gardienii. In ultima perioada și cu ocazia sarbatorilor cei aflați in spatele gratiilor au inceput sa faca mari probleme. Sindicatul gardienilor, Federația Sindicatelor din Administrația Naționala a Penitenciarelor…

- Una dintre perioadele in care, in Romania, prostitutia a inflorit avea loc intre anii 1930-1940. Atunci au aparut cartierele si casele de toleranta faimoase, precum si abonamentele pentru astfel de servicii. In Bucuresti una dintre cele mai populare zone pentru cautatorii de placeri era Crucea de Piatra,…

- La doua zile de la tragicul eveniment in urma caruia Alina Ciucu si-a pierdut viata, impinsa in fața trenului de Magdalena Șerban, o femeie in varsta de aproximativ 65 de ani a atacat o alta tanara la statia Unirea 2. Batrana a agresat-o si a amenintat-o cu moartea. A fost gasita de Politia Transporturi…

- Aproape 23.000 de materiale pirotehnice, in valoare de 5.500 de lei, au fost descoperite de politistii de frontiera, la Punctul de trecere Giurgiu. Acestea au fost confiscate, arata Politia de Frontiera. In data de 24 decembrie, politistii de frontiera impreuna cu lucratori din cadrul…

- Pentru anul 2018 Baba Vanga a prezis "China va deveni noua putere mondiala." Cele mai importante profetii facute de Baba Vanga pentru urmatorii ani: - In 2023 se va schimba usor Orbita Pamantului- In 2025 Europa va fi pustiita- In 2028 se va dezvolta o noua sursa de energie,…

- Dementa nu poate fi prevenita, este concluzia unor studii multiple. Cercetatorii au dorit sa determine daca activitatea fizica, anumite medicamente, antrenamentul cerebral sau vitaminele si suplimentele pot ajuta la prevenirea dementei. Majoritatea...

- O echipa de cercetatori argentinieni a descoperit resturi fosile ale unei reptile carnivore marine care ar fi trait acum 150 de milioane de ani in Antarctica, unde nu au mai fost descoperite pana acum urme de viata atit de vechi. ''In aceste locuri am descoperit o mare diversitate de (fosile) de pesti,…

- Oamenii de știința japonezi au creat un tip de sticla din polimeri sintetici, care se autorepara in caz de spargere. Presa scrie ca, in timpul experimentului, oamenii de știința au imparțit materialul inovativ in doua parți și apoi l-au lipit unul de celalalt. Jumatațile s-au unit in citeva minute.…