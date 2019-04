Stiri pe aceeasi tema

- Paleontologii au descoperit intr-o regiune de coasta din Peru fosilele bine conservate ale unui stramos al balenelor, un animal amfibiu si patruped, o descoperire care completeaza cunostintele pe care oamenii de stiinta le detineau despre tranzitia acestor mamifere de pe uscat in ocean, informeaza AFP.…

- Anul trecut, capital Frantei a ocupat locul doi in topul celor mai scumpe orase din lume, iar in acest an face parte din grupul de patru orase europene intrate in top 10. Studiul realizat de cei de la Economist Intelligence Unit compara pretul unor elemente comune, cum este prețul painii,…

- Cel putin o persoana a murit si alte 29 de persoane au fost ranite joi in urma unei explozii provocate de o grenada in orasul Jammu, capitala regiunii Kashmir, disputata intre India si Pakistan, au anuntat autoritatile locale

- Expoziția internaționala de arta „Femeia in viziunea artistului” vernisata miercuri la Galeriile “Inter-Art” Aiud, a cuprins lucrari semnate de 15 artiști din 10 țari de pe patru continente: Asit Kumar Patnaik (India), Clemens Beungkun Sou (Coreea de Sud), Constantin Migliorini (Italia), Dimitar Velichkov…

- Miercuri, 6 martie 2019, Galeriile „Inter Art” Aiud are loc o complexa și ampla expoziție internaționala de arta plastica. In cadrul evenimentului, intitulat sugestiv „Femeia in viziunea artistului”, vor expune 15 de artiști din 10 de țari, de pe 4 continente. Expoziția eveniment va incepe la ora 16.00.…

- Gianni Infantino, președintele FIFA, a declarat ca analizeaza posibilitatea cresterii numarului echipelor participante la Cupa Mondiala din 2022, de la 32 la 48. O decizie finala ar putea fi luata la reuniunea din aprilie, de la Miami, sau, cel mai tarziu, in iunie, la Paris. Inițial, Infantino afirma…

- Militantii talibani au avertizat miercuri ca escaladarea tensiunii intre India si Pakistan va afecta procesul de pace din Afganistan si au indemnat fortele armate indiene sa se abtina de la viitoare atacuri, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Secretarul General al NATO, Jens Stoltenberg, a respins propunerea unor deputați din Bundestag care cred ca se poate ajunge la un ”compromis” cu Rusia in problema Tratatului Fortelor Nucleare Intermediare (INF), daca Moscova își va reloca rachetele spre est, astfel încât…