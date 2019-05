Descoperă vârsta reală a zodiei tale Astrologii spun ca zodia sub care ne naștem nu este deloc o intamplare. Aceasta este strans legata de sufletul nostru și de etapele prin care el trebuie sa treaca pentru a se implini. Varsta reala a zodiei tale iți arata de fapt varsta spiritului și a sufletului tau. Daca ai venit pe lume sub guvernarea unei anumite constelații, aceasta este strans legata de dezvoltarea ta spirituala. Berbecul, cea mai tanara zodie Berbecii au cel mai tanar suflet și cea mai mare dorința de a experimenta totul. Ei traiesc ca și cum ar face totul pentru prima data, chiar daca au mai trecut prin experiențe asemanatoare.… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

