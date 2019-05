Descopera proprietati istorice si contemporane in valoare de 88 de milioane de euro in Catalogul Artmark Historical Estate Primavara 2019

Stiri pe aceeasi tema

- Contractul de finantare pentru constructia unui parc de aventura in orasul Borsec, judetul Harghita, in valoare de peste 5 milioane de lei, a fost parafat de catre ministrul Turismului, Bogdan Trif, potrivit unui comunicat transmis, luni, de ministerul de resort. 'Aceasta investitie…

- Romania a importat, in luna ianuarie 2019, fructe comestibile in valoare de 60,9 milioane lei, cu 7,3% mai putin fata de perioada similara din 2018, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica. Exporturile au totalizat in perioada mentionata 2,6 milioane euro (minus 17,2%), rezultand…

- Romania a exportat, in prima luna a acestui an, preparate din carne si peste in suma de 14,3 milioane euro, in crestere cu 14% comparativ cu perioada similara din 2018, conform datelor centralizate de...

- Artmark Historical Estate a lansat in cadrul unei conferinte de presa Raportul de Piata 2018 – o analiza a situatiei actuale a patrimoniului construit si a potentialului investitional al acestuia. Cu aceasta ocazie, reprezentantii companiei au anuntat intrarea si pe segmentul de proprietati contemporane,…

- O vila neoclasica, proiectata de arhitect Dimitrie Herjeu, situata in vecinatatea Parcului Cismigiu, pe bulevardul Mihail Kogalniceanu, care a fost sediu al Gestapo-ului si al Ambasadei Germane iar dupa 1990 a devenit sediul Rofilm, este scoasa la vanzare de la 1,5 milioane de euro. relateaza News.ro.Citește…

- Cele mai recente date centralizate de Institutul National de Statistica arata ca Romania a exportat, anul trecut, cereale in valoare totala de peste 2,1 miliarde de euro. Din aceasta suma, mai mult de un miliard de euro au totalizat exporturile de grau si meslin, urmate de cele de porumb, a caror valoare…

- Inspectorii Directiei Generale Antifrauda Fiscala, din cadrul ANAF, au identificat un prejudiciu de 1,94 milioane de lei, compus din taxa pe valoare adaugata si impozit pe venit, cauzat bugetului de stat de catre reprezentantii unei firme din Romania.Conform ANAF, acestia au incasat, fara a declara,…

- Romania a achizitionat a treia transa de rachete pentru sistemul Patriot, in valoare de 85 de milioane de dolari, a anuntat vineri, intr-o conferinta de presa, ministrul Apararii Nationale, Gabriel Les. "In zona programelor de inzestrare vreau sa subliniez programul Patriot, in cadrul caruia am semnat,…