Descoperă produsele gamei LONCOLOR Ultra (PUBLICITATE) Inspirat pesemne de euforia de culori a primaverii, ce imbie la o schimbare de atitudine și de look, LONCOLOR ne prezinta o variata gama de nuanțe pline de viața și de stralucire, pentru parul nostru, prin produsele gamei LONCOLOR Ultra. Blonda, bruneta sau roșcata, oricare ar fi culoarea naturala a parului sau cea actuala, paleta bogata de 35 de nuanțe LONCOLOR Ultra ne ofera opțiuni - care mai de care mai atractiva - pentru improspatarea culorii sau chiar o schimbare radicala a acesteia, printr-o o colorare perfecta, cu rezultate excepționale, de lunga durata. Grație unei formule imbogațite… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

