- Barbatul de 60 de ani avea o alcoolemie de 1,34 miligrame de alcool pur per litru in aerul expirat și circula pe bicicleta dinspre Sacalaz spre Timișoara. La un moment dat s-a dezechilibrat și a cazut, fiind ranit ușor. Le-a povestit polițiștilor ca ar fi fost lovit de o mașina și a fost…

- Participanta in premiera in cadrul Olimpiadei sportului la S-Rugby mixt, școala din Șimand a intrecut singura concurenta a ultimilor ani, Șc. Gim. Vladimirescu (prof. Daniel Șugar), scor 5-2 in Olimpiada Gimnaziilor, respectiv 5-4 in Olimpiada Naționala a Sportului Școlar (ciclul primar). La…

- Accidentul s-a produs pe autostrada Timișoara – Lugoj in zona localitații timișene Balinț. Conducatorul autotrenului a pierdut controlul volanului, iar mastodontul a rupt un parapet și s-a rasturnat in afara parții carosabile. Conducatorul auto a ramas blocat in cabina și a fost scos de ceilalți…

- Accidentul, spun polițiștii, s-a produs din cauza unui barbat de 59 de ani, șoferul unui camion. Acesta circula pe Bulevardul Liviu Rebreanu, iar la intersecția cu Calea Șagului a virat la stanga și nu a pastrat distanța regulamentara fața de un autoturism, condus regulamentar de un tanar de 29 de…

- La Balotești, chiar și cu puțin noroc, mai ales la golul lui C. Rus și la ratarea uluitoare a lui Stoica, UTA a invins pe un teren execrabil și și-a consolidat locul 8 in clasament. Vine meciul cu Pandurii Tg. Jiu, miercuri, de la ora 17, pe „Motorul”. Unul ce pare facil, cu UTA favorita,…

- Cheile Nerei Mountain Bike & Trail Run este un concurs destinat in principal sportivilor amatori. Competiția va incepe sambata, 8 iunie, la Sasca Romana, in județul Caraș-Severin, unde va avea loc competiția de mountain bike, iar duminica, 9 iunie, in același loc, va avea loc competiția…

- Incendiul a izbucnit in noaptea de joi spre vineri, in jurul orei 00. Flacarile au cuprins mai mulți saci cu resturi vegetale și s-au extins rapid la unul dintre copacii de pe spațiul verde. Pompierii militari au fost trimiși de urgența la fața locului pentru a stinge rampa clandestina de…

- „Este ceva nou pentru mine. Am simtit o conexiune cu Flavius, exista compatibilitate intre noi, este o provocare frumoasa pentru mine. Voi fi alaturi de el, am simtit ca el poate aduce un plus zonei Banatului. Vrem sa aducem cat mai multi oameni alaturi de noi, fara sustinere este greu sa…