Descoperă alfabetul sexual! Cum sa foloseşti literele când faci sex A – de la accesorii Daca vrei sa-ti scoti partenerul din monotonie, intampina-l acasa imbracata doar in... accesorii. Coliere de perle, margele, cercei candelabru, orice care sa ii ia ochii. Poti incerca si jocuri erotice: il mangai cu siragurile sau de ce nu, il legi mainile cu ele. B – de la bere B – de la bere Daca tot insista partenerul sa iasa la o bere cu prietenii, adu-i berea acasa. Va puteti bucura doar voi de ea. Incearca niste sortimente exotice si va va fi mai usor sa va dezinhibati. C – de la fara cuvinte C – de la fara cuvinte Liniste, e timpul sa nu mai folositi nici un cuvintel. Pentru o seara, lasati… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Ai probleme cu mucegaiul, iar solutiile pe care le gasesti in magazine nu dau roade? Incearca aceasta metoda naturala pe care o faci chiar la tine acasa din produse naturale. Ai nevoie de: -100 de ml de oțet de mere -100 de ml de apa -10 ml de apa oxigenata -Zeama de la o lamaie -2 linguri de bicarbonat…

- Carburantul pe care il folosești pentru a-ți alimenta autoturismul joaca un rol foarte important in prelungirea duratei de viața a mașinii tale, dar și in performanțele acesteia pe șosea sau in cat de des ajungi cu ea la service.

- Descopera cum vei sta cu dragostea, sanatatea, banii sau cariera în aceasta saptamâna si ce poti face pentru a-ti îmbunatati situatia! BERBEC Viata ta sentimentala pare sa fie din ce în ce mai placuta în aceasta saptamâna, si acum e doar…

- Hidroelectrica incearca sa gaseasca urgent solutii concrete pentru punerea in siguranta a lucrarilor la amenajarea hidroenergetica a raului Jiu, pe sectorul Bumbesti-Livezeni. "Urgenta discutiilor vine pe fondul ingrijorarii autoritatilor cu privire la riscurile majore create de sistarea proiectului…

- HOROSCOP 11 ianuarie 2018 HOROSCOP 11 ianuarie 2018. Iata ce va rezerva astrele, in functie de zodie, pentru ziua de joi, 11 ianuarie 2018. HOROSCOP 11 ianuarie 2018 - Berbec Urmeaza sa iei parte la o sedinta importanta pentru tine. Poate fi unul din acele momente care iti poate schimba…

- Fiecare noua generatie de automobile vine cu tehnologii care detin noi riscuri ale sigurantei. Insa in cazul masinilor autonome nu exista precedent, pericolele fiind putin studiate, sugereaza specialistii intr-un nou studiu, potrivit Descopera . Imaginati-va trei scenarii diferite: Masina autonoma v-ar…

- Pastele se gatesc rapid, sunt gustoase și sațioase. Iata trei rețete, numai bune pentru acest sfarșit de saptamana. Incearca cele 3 rețete cu paste și vei vedea ce simplu poți pregati o cina pentru doi. Penne cu roșii | VIDEO Ingrediente: 300 g penne rigate; pentru sos- 2 linguri ulei de masline,…

- Gatirea legumelor poate fi la fel de simpla sau de complicata, in funcție de modul in care o faci. Vrei sa fie un fel de mancare delicioasa, pastrand toata cantitatea maxima de aroma și substanțe nutritive. Cu toate acestea, uneori, o eroare nevinovata poate duce la un preparat lipsit de gust. Sunt…

- Inspectoratul de Jandarmi Judetean Buzau a dispus intensificarea masurilor si suplimentarea efectivelor, pentru asigurarea unui climat de ordine, siguranta si liniste publica, la nivel judetean, precum si pentru solutionarea operativa a sesizarilor cetatenilor in mini-vacanta dintre ani. In perioada…

- HOROSCOP 28 DECEMBRIE 2017 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Azi ai o sansa cu totul speciala de a te remarca, de a atrage toate privirile asupra ta, pentru ca esti, de departe, cel mai bun intr-o confruntare. Increderea deplina care ti se citeste pe chip te ajuta sa iesi in evidenta si astfel…

- Din ianuarie, YNNA Fashion Art deschide inca un magazin in centrul Piteștiului! Noul magazin vine in intampinarea domnișoarelor cu ținute de sezon, șic, dar și elegante, cu multe reduceri și prețuri pentru toate buzunarele. Colecția de haine va fi una variata, cu zeci de produse fashion, in ton cu ultimele…

- Andrei Ștefanescu și Liviu Varciu sunt topiți de dorul copiilor. Asia Express este o experienta unica pentru toate cele 14 vedete care au acceptat aceasta provocare. Aflati la mii de kilometri departare de casa, incercand sa se descurce cu doar un Euro pe zi, Andrei Ștefanescu și Liviu Varciu incearca…

- LEBAR DE CASA, ingrediente 1 ficat de porc 500-700 g carne de porc o bucata slanina afumata 2 cepe medii intestine pentru umplut inima sau alte organe (optional) foi de dafin ienibahar sare piper. Incearca si TOBA DE PORC: Cea mai simpla…

- Principalul suspect in cazul crimei de la metrou, o femeie de 36 de ani, a fost retinuta pentru 24 de ore, urmand sa fie dusa in fata judecatorilor, cu propunerea de arestare preventiva. Anchetatorii incearca sa afle care este motivul crimei.

- Plecați de acasa de sarbatori? Apelați la un prieten sau la un vecin de încredere care sa va supravegheze locuința cât timp lipsiți de acasa și lasați-i un numar de contact la care va poate gasi. Este recomandarea poliției, care vine cu sfaturi ce aveți de facut pentru a preveni furturile…

- Un animal de companie il poate determina pe stapan sa fie mai activ, ceea ce contribuie in mod pozitiv la sanatatea acestuia din urma. Descopera, in materialul video de mai sus, șapte beneficii ale animalelor de companie pentru sanatate! Foto – 123rf

- Iata cele 21 de reguli ale lui Miyamoto Mushashi: Accepta realitatea. Acceptarea este cea mai puternica atitudine prin care poți elimina negativismul. Prin intermediul repetiției iți poți antrena mintea sa tolereze, sa devina puternica. Din ce izvoraște puterea? Din lipsa luptei cu sinele…

- Președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, a transmis un mesaj romanilor, cu ocazia Zilei Naționale, exprimandu-și speranța ca anul care vine va fi unul de pace, liniște și bunastare. "Doresc "La mulți ani României", în primul rând, "La mulți…

- Alexandru și Valentin, concurenții acestei seri sunt și frați, iar legatura dintre ei, dar și pasiunea pentru jocurile de cultura generala au stat la baza inscrierii lor la ,,The Wall- Marele Zid”.

- Spirulina este considerata un superaliment, deoarece are niste proprietati nutritive exceptionale. Alga verde-albastra este bogata in vitamine, minerale si antioxidanti, astfel ca ar fi indicat sa o introducem cat mai des in alimentatie. Spirulina contine, printre altele, vitaminele A, B1, C, D, E,…

- Descopera 15 lucruri uluitoare despre corpul uman! Sunt doar o parte din curiozitațile descoperite de oamenii de știința de-a lungul timpului in legatura cu organismul nostru . In timpul vieții, fiecare om produce saliva suficienta pentru a umple doua piscine. In numai 30 de minute, corpul omenesc produce…

- Iata care sunt cele 4 zodii care reusesc tot ce isi propun in 2018: Berbec Un Berbec stie intotdeauna cum sa faca lucrurile. Incearca sa fie primul in orice, de la munca la viata sociala. El se straduieste intotdeauna sa-si atinga visurile. La serviciu, el e mereu concentrat si activ.…

- Nimic nu se compara cu un moment de relaxare, chiar la tine acasa la sfarșitul zilei. Insa, uneori chiar și un simplu moment de relaxare iți poate pune sanataea in pericol. Astfel ca daca de fel iți place sa ai parte de dușuri lungi și mai ales fierbinți, acest obicei insa va favoriza uscarea…

- BERBEC: Vei avea cheltuieli majore din cauza partenerului de viața și a unor colaboratori. Segmentul financiar este foarte vulnerabil in aceasta perioada, de aceea se recomanda sa ai discernamant și sa fii prudent. Treci printr-o perioada aglomerata și tensionata la birou ,insa nu trebuie…

- Sanatatea ta este extrem de importanta, iar atunci cand vrei sa ameliorezi anumite simptome sau dureri, ai fi dispusa sa incerci chiar si unele leacuri babesti. Asa ca azi iti explicam ce se va intampla daca iti vei pune frunze de varza verde pe piept si in jurul picioarelor, inainte de a merge la culcare.…

- Un barbat din nordul județului este cautat, cu disperare, de familie. Barbatul a plecat in seara zilei de 10 noiembrie Post-ul A plecat de acasa in urma cu o saptamana! Familia incearca sa dea de urma lui apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Mult asteptatul accesoriu Polaroid Insta-Share din seria „MotoMods” pentru smartphone-urile Motorola a fost anuntat in mod oficial. Acesta a aparut in multe imagini neoficiale pe internet si a fost prezentat chiar si la diverse targuri de tehnologie, insa fara branding-ul Polaroid. Acum, acest accesoriu…

- „Rusia a instigat la conflict in Donbas, a violat in mod repetat spațiul aerian național al mai multor țari europene și a lansat o campanie susținuta de spionaj cibernetic si tulburari. Aceasta include amestecul in alegeri și atacurile informatice care au vizat ministerul danez al Apararii și Bundestagul,…

- Liderul Blocului Național Sindical (BNS), Dumitru Costin, a afirmat marți, la mitingul de protest organizat la Mioveni de angajații de la Dacia, ca Guvernul incearca sa ''dezbine'' mișcarea sindicala prin intermediul prefecților, care ar fi primit ordin sa invite liderii la discuții. "Astazi…

- Horoscop 2 noiembrie 2017. Capricornii sunt foarte stresați. Nemulțumirile legate de situația din familie sunt de vina pentru aceasta stare Horoscop 2 noiembrie 2017 – Berbec Te grabești, deoarece crezi ca numai așa vei reuși sa le rezolvi pe toate, deși știi ca nu este nici necesar, nici indicat sa…

- Well este un brand romanesc cunoscut de produse electrice si electronice. Din portofoliul sau fac parte cantare, becuri, termometre, termostate, dar si accesorii pentru smartphone-uri. Am testat Well Force100, un acumulator extern cu capacitate de 10.000 mAh. Exista doua caracteristici care atrag atentia…

- Durerile de spate sunt o problema cu care se confrunta tot mai multe persoane, mai ales cele tinere. Aceste dureri pot fi cauzate în urma unui accident, dar cele mai multe dintre ele sunt rezultatul activitaților noastre zilnice, precum statul pe scaun întreaga zi, sau realizarea unor…

- În perioada urmatoare, zodiile se confrunta cu perioade dificile, din care vor ieși cu perspective diferite asupra vieții. Anumiți nativi sunt sfatuiți sa-și amâne planurile pentru scurt timp, iar alții, cei mai norocoși, vor avea parte de foarte multe oportunitați, atât pe plan…

- Astrele scot la iveala trei femei din zodiac ce se remarca prin firea lor și prin faptul ca sunt extrem de puternice. Nu se lasa doborâte de nimic și lupta permanent pentru descoperirea adevarului și pentru binele lor și al celor dragi. Descopera în articol zodiile cu o reputație…

- Potrivit unei declarații a cancelariei președintelui Nazarbaev, acesta a ordonat șefului sau de personal sa redacteze un proiect pentru un ordin executiv care sa introduca noul alfabet. Trecerea la alfabetul latin se va face gradual.