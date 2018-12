Stiri pe aceeasi tema

- România a fost zguduita duminica dimineața de un cutremur puternic, cu magnitudinea de 5,8 grade pe scara Richter, conform infp.ro. Seismul s-a produs în zona Vrancea și s-a simțit puternic și în Capitala.

- Danemarca are in plan constructia unei insule in apropierea portului din Copenhaga pentru a satisface nevoia de spatiu a numarului din ce in ce mai mare de locuitori din acest oras, relateaza vineri Reuters citand un anunt al premierului. Insula, ar putea fi infiintata pana in anul 2070, ar putea…

