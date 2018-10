Descinderi la suspecti de trafic de minori. Ce au gasit politistii la locuintele suspectilor La data de 9 octombrie a.c., politistii de combatere a criminalitatii organizate din Iasi, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. ndash; S.T. Iasi, au descins la domiciliile a trei persoane banuite de trafic de persoane si trafic de minori.Din cercetari a rezultat faptul ca, in perioada iulie octombrie a.c., acestea ar fi recrutat, prin promisiuni mincinoase, trei tinere, dintre care o minora, pe care le ar fi exploatat sexual pe raza municipiului Iasi.Astfel, persoanele in cauza ar fi recrut ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol: ziuaconstanta.ro

