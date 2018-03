Stiri pe aceeasi tema

- Deși vremea de afara da ințeles ca primavara ar fi venit in forța, acest lucru nu ar fi cu totul adevarat, conform clarvazatoarei Maria Ghiorghiu. Aceasta a scris pe blogul sau ca iarna ar urma sa revina in forța, urmand sa-i loveasca pe romanii care locuiesc in vestul țarii.

- O avertizare hidrologica cod galben a fost emisa, astazi, de Administrația Naționala Apele Romane, ca urmare a incalzirii vremii și a topirii zapezii. Avertizarea este valabila și pentru mai multe bazine hidrografice de pe raza județelor Timiș, Arad, Caraș-Severin și Hunedoara, incepand de astazi și…

- O romanca in varsta de doar 30 de ani a fost gasita moarta in autocarul cu care a calatorit pana la Padova, in Italia, unde mergea sa lucreze ca ingrijitoare. Andreea Irina Mailat, originara din Hunedoara, avea trei copii și a fost gasita fara suflare dupa ce autocarul a ajuns la destinație, in localitatea…

- Cea mai friguroasa zi din aceasta iarna din județul Timiș este prima zi de primavara. Potrivit meteorologilor, astazi, in jurul orei 10.00, in localitatea timișeana Banloc termometrele aratau -17 grade Celsius. De asemenea, la Sannicolau Mare erau inregistrate -16 grade Celsius, iar la Jimbolia erau…

- Iarna a pus stapanire si pe Vestul tarii. A nins in ultimele doua zile, astfel ca, in Oradea, utilajele de deszapezire au iesit pe strazi. In ceea ce priveste drumurile judetene, CJ Bihor a anuntat ca s-a intervenit pe toate cele cinci zone, insa vicepresedintele Traian Bodea s-a declarat nemultumit…

- Firma Elidiclau Homestrade care se ocupa de deszapezire pe zona 2, adica pe ruta Pișchia – Mașloc – Sanandrei, ce duce spre autostrada, nu mai are contract cu Consiliul Județean Timiș. Președintele CJT Calin Dobra ne-a declarat ca a decis rezilierea acestuia din cauza proastei gestionari a acitvitații…

- A nins din nou in vestul țarii, noaptea trecuta, astfel ca un nou strat de cațiva centimetri de zapada s-a așternut in unele zone. Direcția Regionala de Drumuri și Poduri Timișoara anunța ca, de ieri, de la ora 17.00, și pana in aceasta dimineața, la ora 05.00, pe drumurile naționale și pe autostrazile…

- Un accident grav de circulație s-a produs, in aceasta seara, pe un drum din vestul țarii, o tanara fiind resuscitata și transportata in stare grava la spital. Accidentul a avut loc pe drumul național 79, la ieșire din localitatea Zimandu Nou, județul Arad, care leaga orașul Arad de Oradea. Potrivit…

- Persoanele din vestul țarii care au o idee de afacere, dar nu au bani sa o puna in practica primesc un ajutor nesperat. Universitatea de Vest din Timișoara a caștigat cinci proiecte europene, in valoare totala de aproximativ zece milioane de euro, prin intermediul Programului Operațional Capital Uman…

- O tanara in varsta de 27 de ani, data in adoptie in SUA la varsta de un an, incearca sa-si gaseasca familia biologica din tara. Aceasta a facut apel pe un grup... The post O tanara din vestul tarii, infiata in America, cere ajutor sa-si gaseasca familia appeared first on Renasterea banateana .

- Un microbuz a fost distrus in aceasta dimineata, dupa ce a derapat in timp ce circula pe DN7. Autovehicolul se deplasa inspre Arad, atunci cand soferul a pierdut controlul volanului si s-a rasturnat de-a latul soselei, conform arq.ro. Nici șoferul, nici vreuna dintre cele trei persoane aflate in microbuz…

- Politistii si jandarmii au intrat in alerta maxima, luni dimineața, dupa ce au aflat ca la Colegiul... The post Alerta maxima! Un elev a intrat cu pistolul intr-o scoala din vestul tarii appeared first on Renasterea banateana .

- Un avion care asigura o cursa interna in Iran s-a prabusit, duminica dimineata, in sud-vestul tarii avand peste 50 de pasageri la bord, anunta AFP, citand presa locala. Avionul asigura legatura intre Teheran si Yasouj (sud-vestul tarii) si "s-a prabusit in regiunea Samirom" (la 480 de kilometri sud…

- Cinci remorci, cu aproape opt tone de deșeuri și mobilier degradat au fost stranse in urma lucrarilor de igienizare efectuate in zona caminului social de pe strada ... The post Reprezentantii unei primarii din vestul tarii au chemat detinutii pentru a face curat in doua blocuri sociale appeared first…

- Conform unui document oficial, anul acesta ar urma sa fie receptionati circa 95 de kilometri de autostrada: ciotul de la intrarea in... The post Inca 26 de kilometri de autostrada, in vestul tarii appeared first on Renasterea banateana .

- Doi cetațeni din Iran care au vrut sa treaca granița folosindu-se de documente falsificate au primit interdicție pe teritoriul Romanei... The post Iranieni cu documente false, la frontiera din vestul țarii appeared first on Renasterea banateana .

- Polemici aprinse pe baza fraudei din sectorul bancar. In timp ce socialistii spun ca povara intoarcerii miliardului furat cade pe umerii cetatenilor, democratii sustin ca acoperirea mijloacelor disparute prin garantii de stat nu afecteaza direct cetatenii. Declaratiile in contradictoriu au fost facute…

- Zeci de persoane din vestul țarii care doresc sa-și deschida o afacere, dar nu știu cum, vor fi sprijinite de Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș. Instituția lanseaza un nou proiect european, “SIA VEST – Suport pentru Inițiative Antreprenoriale”. “Obiectivul general al proiectului este…

- Potrivit unei analize realizate de un portal de locuri de munca din Romania, cel mai mic numar de șomeri se afla in regiunea de vest a țarii. In Banat sunt 37.000 de persoane aflate in cautarea unui loc de munca, cu 4.000 mai puține fața de anul precedent. Regiunile cu cei mai mulți șomeri sunt […]…

- Meteorologii anunta ca vremea se va raci ușor in cea mai mare parte a țarii și va fi in general inchisa. La munte va ninge, local mai consistent in Munții Banatului și vestul Carpaților Meridionali. Saptamana viitoare, valorile termice se vor situa peste mediile climatologice ale perioadei in special…

- Sute de angajati de la o fabrica din vestul tarii primesc o veste devastatoare! Compania care deținea aceasta fabrica iși face bagajele și inchide porțile... The post Sute de angajati de la o fabrica din vestul tarii isi pierd locurile de munca appeared first on Renasterea banateana .

- Hidrologii au emis o atentionare cod galben de inundatii pentru rauri din 15 judete din nordul, vestul si sudul tarii, valabila de sambata dimineata pana duminica la ora 15.00. Codul galben a fost instituit pe raurile din bazine hidrografice din ...

- Accident grav in aceasta dimineata, pe o sosea din vestul tarii! Soferul unui microbuz a pierdut controlul volanului si s-a rasturnat. Accidentul s-a petrecut pe drumul ce leaga Hategul de Petrosani. In microbuz mai erau inca patru persoane, printre care doi copii. Cu totii au fost raniti in urma accidentului…

- Satul Sanmihaiul German, aflat la o aruncatura de bat de Timisoara, este cunoscut pentru strandul sau cu apa termala. vara, strandul este deschis pana la ora 2 noaptea, iar in timpul iernii pana la ora 1.

- Vremea va fi cu mult mai calda decât ar fi în mod normal la aceasta data, în special, în regiunile vestice, sud-vestice și de sud. În nord-vestul, nordul și centrul țarii, iar în primele ore și în vest, înnorarile vor persista și, pe arii restrânse,…

- Un accident cumplit de circulație a avut loc, astazi, pe un drum din vestul țarii. Trei oameni și-au pierdut viața, dupa ce mașinile in care se aflau s-au lovit frontal. Accidentul s-a petrecut pe DN7 Oraștie- Sebeș, pe raza localitații Romos. Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații…

- Elicoptere americane au ucis sambata din eroare sapte irakieni in cursul unor lovituri aeriene lansate pentru arestarea unui presupus militant, au anuntat media locale si oficiali din domeniul...

- Avertisment de ultima ora al meteorologilor. A fost emis un cod galben de fenomene periculoase in mai multe judete din vestul, sudul si estul tarii. Potrivit specialistilor meteo, vant puternic, ploi abundente, descarcari electrice, grindina, lapovita, ninsori abundente, viscol, dar si temperaturi extreme,…

- Primaria Municipiului Resita a inceput actiunea de ridicare a masinilor abandonate. Serviciul public "Directia de Intretinere si Reparatie a Patrimoniului" a avut o prima astfel de interventie si a ridicat mai multe masini la care s-au finalizat procedurile de comunicare si incercare de identificare,…

- Meteorologii vin cu noi alerte de vreme severa. Potrivit celui mai recent avertisment al specialistilor, 28 de judete vor fi sub alerta cod portocaliu, respectiv cod galben de ninsori abundente si viscol. Incepand de astazi, ora 18, si pana maine, ora 20, va fi cod portocaliu de vant puternic si viscol,…

- Un senator din vestul tarii ar putea fi noul premier al Romaniei. Este vorba despre aradeanul Mihai Fifor, actualul ministru al Apararii. Potrivit newsar.ro , tabara Dragnea ar fi decis retragerea sprijinului politic pentru actualul prim-ministru, iar cel care ar urma sa ocupe aceasta funcție ar fi…

- O tanara din Arad a facut apel pe Facebook, pe grupul Radar ARAD, dupa ce masina i-a fost lovita, sambata, la Podgoria, de un BMW de culoare gri. Potrivit tinerei, BMW-ul este seria 3 si are numarul de inmatriculare (aproximativ) AR ?? SCC. „Acum 10 min masina mea a fost lovita in sensul de la Podgoria…

- Un accident soldat cu cinci raniți s-a petrecut vineri, pe Drumul Național 66, la intrarea in Calan. „Șoferul unui autoturism care circula din direcția Calan spre Hațeg, la intersecția cu Drumul Județean 687, in momentul efectuarii virajului spre stanga prin loc nepermis, nu a acordat prioritate de…

- Durere fara margini intr-o familie din vestul țarii, in prima zi din anul 2018. Sergiu Curca, un tanar interpret de muzica populara, a fost gasit spanzurat, in aceasta dupa-amiaza, in locuința sa din orașul aradean Lipova. Potrivit polițiștilor, tanarul s-a sinucis, iar mai mulți criminaliști fac cercetari…

- Un barbat a fost retinut, in noaptea de marti spre miercuri, dupa ce si-ar fi ucis fostul socru, imobilizat la pat, de care ar fi trebuit sa aiba grija cateva zile la rugamintea familiei. Suspectul a anuntat rudele victimei ca aceasta a cazut din pat, insa la fata locului familia si anchetatorii au…

- In timp ce California se confrunta cu temperaturi foarte ridicate pentru aceasta perioada a anului, Vestul mijlociu al SUA, care cuprinde statele central-nordice ale tarii, dar si regiuni din nord-est sunt afectate de o masa de aer polar , cu temperaturi diurne ce ajung cu greu la -10 grade Celsius.…

- Un tanar din Santana a avut parte de un sfarsit cumplit vineri dupa-amiaza, pe calea ferata. Acesta a fost calcat de tren iar anchetatorii iau in calcul varianta sinuciderii. Potrivit primelor informatii, D. C., in varsta de 18 ani, s-a intins pe sine si a asteptat sa fie calcat de tren. Mecanicul locomotivei…

- Angajații poliției din Moscova cauta un barbat sub masca unui casier-operator care a furat o geanta cu un milion de dolari, transmite Agenția TASS, citind Serviciul de presa al Poliției capitalei ruse. Doua victime s-au adresat poliției joi. Ele au relatat despre un escroc care lucra intr-o cladire…

- Politistii de frontiera au anuntat ca vor fi luate in zilele urmatoare o serie de masuri pentru ca trecerea frontierei de stat sa se faca in cele mai bune conditii. Politistii si vamesii se asteapta ca punctele de iesire si intrare in tara sa fie foarte aglomerate in conditiile in care cetatenii romani…

- In urma cu cateva zeci de minute a avut loc un accident grav, pe o sosea din vestul tarii, ma exact la intrarea in localitatea Neudorf, judetul Arad. Accidentul s-a produs intre un camion și un autoturism. Din cele doua victime aflate in stare de inconștiența imediat dupa impact, din pacate una a suferit…

- O fosta angajata a unei sucrusale de banca din Alba, pe nume Elena Meteșan, a fost condamnata la trei ani de închisoare cu executare pentru delapidare. Ea susține ca, de fapt, a vrut sa se razbune pe banca.

- Compania Barum Technik a avut anul trecut afaceri de 21,3 mil. lei, in usoara scadere fata de 2015 si profit de 3 mil. lei, tot in scadere. Companiile voestalpine Rotec GmbH si Barum Technik au cooperat deja in ultimii opt ani pentru finisarea anumitor elemente ale centurii de siguranta. In aceasta…

- De Craciun, romanii se intorc din strainatate, pentru a-si petrece aceste zile impreuna cu familia si rudele, dar si cetateni straini care doresc sa-si petreaca zilele de vacanta in Romania. Ca in fiecare an, in luna decembrie, in punctele de trecere ale frontierei din sud-vestul țarii, se prefigureaza…

- Medisprof Cancer Center este rodul unei investiții de peste 13 milioane de euro, derulata pe parcursul unui an și jumatate. Noi speranțe pentru pacienții cu afecțiuni oncologice din zona de Vest a țarii, și nu numai, aceștia urmand ca de anul viitor sa aiba posibilitatea de a se trata intr-un nou…

- Un incendiu care a izbucnit in aceasta noapte intr-o comuna din Caraș-Severin a dat peste cap nu doar somnul liniștit al localnicilor, din cauza unei intervenții majore de peste trei ore, ci și circulația rutiera intre Lugoj și Reșița, scrie infocs.ro. Pompierii Inspectoratului pentru Situații de Urgența…

- "Bomba" in lumea manelistilor! Partenera lui Florin Salam ar fi parasit caminul conjugal si a mers in bratele lui Florin al lui Vancica, primul iubit. Familia celebrului manelist e socata de decizia Roxanei Dobre.

- De obicei, prima pasiune nu se uita. Și așa, pare-se, se intampla și in cazul Roxanei Dobre. Mai exact, cea care, pana acum, susținea ca este ”soția” lui Florin Salam, a decis ca este cazul sa iși ia lumea in cap și sa fuga din casa manelistului pentru a ajunge, din nou, in brațele lui Florin al lui…

- Unele locuri de munca vor disparea, dar automatizarea cu ajutorul roboților creeaza mai multe locuri de munca Din ce in ce mai mulți roboți vor colabora cu oamenii Industria romaneasca risca sa ramana in urma vecinilor din punct de vedere tehnologic Majoritatea studiilor referitoare la efectele automatizarii…

- A fi prezent in marea familie europeana nu insemna doar spectacole grandioase, concerte, vernisaje, alte acte culturale si turistice si rememorarea unor prioritati timisorene absolute de-a lungul anilor in Romania si in Europa, ci si lansarea unor noi provocari in medicina romaneasca. Lumea medicala…