Stiri pe aceeasi tema

- La aceasta ora, polițiștii din Prahova efectueaza 5 percheziții la persoane banuite de furt calificat. 3 persoane vor fi conduse la sediul poliției, pentru audieri. La data de 9 septembrie a.c., polițiștii Secției nr. 1 Ploiești efectueaza 5 percheziții la locuințele unor persoane banuite…

- Politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Valea Calugareasca efectueaza, marti dimineata, patru perchezitii la persoane banuite de furt calificat, a informat IPJ Prahova, potrivit Agerpres. Descinderile au loc pe raza comunei Valea Calugareasca.Citește și: Copil de 8 ani, disparut de…

- F. T. Ieri dimineața, oamenii legii din cadrul Secției de Investigații Criminale a Poliției Ploiești, sprijiniți de lucratori de la Direcția de Operațiuni Speciale a IGPR, au descins la șapte domicilii ale unor persoane din Ploiești și din Barcanești, banuite de proxenetism. Potrivit unui comunicat…

- Politistii din Ploiesti efectueaza, miercuri, cinci perchezitii la persoane banuite de furt calificat de produse petroliere, informeaza IPJ Prahova, conform Agerpres.ro. Perchezitiile au loc pe raza judetului Prahova, in localitatile Scorteni, Cocorastii Mislii si Blejoi. O perchezitie are loc la un…

- Politistii din Ploiesti efectueaza, miercuri, cinci perchezitii la persoane banuite de furt calificat de produse petroliere, informeaza IPJ Prahova. Perchezitiile au loc pe raza judetului Prahova, in localitatile Scorteni, Cocorastii Mislii si Blejoi. O perchezitie are loc la un parc petrolier,…

- Politistii prahoveni au efectuat, marti, 11 perchezitii pe raza judetului Prahova si Ilfov, la locuintele unor persoane banuite de amenintare si violare de domiciliu, informeaza IPJ Prahova citat de Agerpres.roAu fost puse in executare 10 mandate de aducere.Politisti din cadrul Sectiei de Politie nr.…

- Politistii prahoveni au efectuat, marti, 11 perchezitii pe raza judetului Prahova si Ilfov, la locuintele unor persoane banuite de amenintare si violare de domiciliu, informeaza IPJ Prahova. Au fost puse in executare 10 mandate de aducere. "Politisti din cadrul Sectiei de Politie nr. 4 Ploiesti au efectuat…

- Politistii din Prahova au descoperit un veritabil arsenal de lupta, in timpul unor perchezitii derulate marti, la 11 adrese, la persoane banuite ca ar fi intrat cu armele in curtile unor ploiesteni din cartierul Mimiu. 10 suspecti au fost adusi la audieri. Perchezitiile s-au derulat in Prahova si Ilfov.