Descinderi ale DIICOT Timiş pentru anihilarea unei reţele de trafic de persoane; liderul grupului, reţinut Mai multe persoane au fost duse la audieri pentru trafic de persoane, constituire de grup infractional organizat si proxenetism, dupa ce lucratori ai DIICOT Timisoara au descins, joi, la noua adrese din municipiul resedinta pentru anihilarea unei retele care se ocupa cu traficul de persoane si prin care tinere, inclusiv minore, erau obligate sa practice prostitutia. Surse judiciare au informat ca este vorba despre o grupare infractionala care actiona de peste un an, fiind monitorizata de mai multe luni, pentru a putea intra pe firul retelei ai carei membri proxeneti racolau fetele pe care le exploatau… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Operațiune a DIICOT Timișoara, in aceasta dimineața, pentru anihilarea uneia dintre cele mai active rețele de trafic de persoane care acționa in Timișoara – polițiștii de la ”Crima Organizata” insoțiți de trupele speciale ale Poliției și Jandarmeriei au descins simultam la noua locații din Timișoara.…

- Politistii si procurorii DIICOT au facut 28 de perchezitii in Bucuresti si in cinci judete, la persoane suspectate de furt calificat. Gruparea era specializata in sustragerea unor obiecte de patrimoniu, iar in 2017 a furat dintr-un depozit din Anglia 260 de carti rare, in valoare de aproape 2 milioane…

- Barbatul a fost convins, cu acte false, sa trimita bani pentru cumpararea și renovarea unei case, dar și a unui teren. Membrii grupului sunt audiați, marți, la sediul DIICOT Timișoara, potrivit Mediafax. Procurorii și polițiștii au facut, marți, zece percheziții la domiciliile celor șase…

- Politistii de combatere a criminalitatii organizate, coordonati de procurorii DIICOT Timisoara, au facut zece perchezitii domiciliare pentru destructurarea unei grupari, conduse de o femeie, care l-a inselat pe un cetatean italian cu peste 600.000 de euro.Potrivit unui comunicat de presa transmis,…

- La data de 30.05.2019, procurorii DIICOT S.T.Timisoara au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a inculpatului S. M. C., cetatean german, pentru savarsirea infractiunilor de trafic international de droguri de mare risc si trafic intern de droguri de mare risc.Potrivit DIICOT, in fapt s a retinut…