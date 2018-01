Stiri pe aceeasi tema

- Politistii bucuresteni au fost pusi in incurcatura de o metoda inedita de spargere a locuintelor. Criminalistii au ajuns miercuri intr-un imobil din Capitala, in urma unui apel la 112 si au fost uimiti sa constate ca se afla in fasa unui nou mod de operare al hotilor. Cativa politisti cu vechime au…

- Un afacerist italian a injunghiat mortal un roman intr-un apartament din zona Unirii din Capitala. Disputa ar fi plecat de la o romanca, de care s-a indragostit afaceristul italian, informeaza surse judiciare. In timpul scandalului, italianul a luat un cutit si l-a injunghiat pe roman, provocand decesul…

- Politistii din Capitala fac, miercuri, perchezitii in Bucuresti si in judetul Ilfov intr-un dosar privind savarsirea unor infractiuni de evaziune fiscala si spalarea banilor, in domeniul prestarilor de servicii de curatenie. Prejudiciul estimat este de 4,5 milioane de lei, iar noua persoane vor fi duse…

- Trei barbati din Bucuresti au fost prinsi de politisti dupa ce au furat dintr-un magazin aproape 500 de pachete de tigari in valoare de aproape 10.000 de lei, scrie NEWS.RO. Citeste si: Kelemen Hunor continua ATACUL dupa declaratiile lui Tudose: 'Luptam pentru apararea identitatii, speram…

- Politistii au ridicat aproximativ 800 de jucarii, contrafacute, in valoare de 83.000 de lei, dintr-un container in Portul Constanta Sud Agigea. La data de 12 ianuarie a.c., politistii Serviciului de Politie Transporturi Maritime, impreuna cu lucratori din cadrul Biroului Vamal de Frontiera Constanta…

- Politia Capitalei solicita sprijin in vederea depistarii unui barbat care, la data de 01 ianuarie a.c., a plecat de la domiciliul sau din sectorul 5 si nu a mai revenit pana in prezent. Persoana disparuta se numeste COJOCARU GABRIEL, este in varsta de 49 de ani si are urmatoarele semnalmente: bull;…

- Circulatia se desfasoara ingreunat, in coloane, pe Drumul National 1, Valea Prahovei, intre Frasinet si Comarnic, precum si intre Poiana Tapului si Busteni, unde masinile intainteaza, sambata, cu viteza redusa, potrivit Politiei Romane. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei…

- Meteorologii au emis coduri galbene de ceata pentru Bucuresti si alte 21 judete din tara. Politistii anunta ca in Capitala vizibilitatea este scazuta, iar suprafata carosabila este umeda, ceea ce poate cauza derapaje.

- Politistii rutieri le recomanda soferilor care se intorc din minivacanta de Craciun de la munte spre Capitala sa aleaga DN1A, pentru a evita aglomeratia creata pe Valea Prahovei, unde marti dupa-amiaza se circula bara la bara, scrie News.ro . Potrivit politistilor, pe DN1, intre Frasinet si Comarnic,…

- Politia Capitalei solicita sprijin in vederea depistarii unei minore care, la data de 24 decembrie a.c., a plecat de la domiciliul matusii sale din Bucuresti si nu a mai revenit pana in prezent. Minora disparuta se numeste IVAN CLAUDIA ANDREEA, este in varsta de 17 ani si are urmatoarele semnalmente:…

- Bunuri susceptibile a fi contrafacute, in valoare de aproximativ 4,8 milioane de lei, aduse in tara noastra din Vietnam, au fost confiscate in Portul Constanta Sud Agigea, potrivit unui comunicat transmis vineri de Garda de Coasta. ''In data de 21.12.2017, politistii de frontiera din cadrul…

- Audieri maraton noaptea trecuta la sediul DIICOT din Capitala in dosarul in care profesorul Mihai Lucan este acuzat ca a delapidat un milion de lei din Institutul de Urologie din Cluj. In cursul diminetii, celebrul medic care l-a operat pe Emil Boc, Ion Iliescu si Alexandru Arsinel, va fi adus la Bucuresti. Politistii…

- Politia Capitalei cauta doi frati din Bucuresti care, la data de 19 decembrie a.c., au plecat de la domiciliul din Sectorul 3 si nu au mai revenit pana in prezent. Potrivit IGPR, cei doi copii se numesc STEFAN ALEXANDRU TUDOR si VALENTIN DANIEL PAUN si sunt in varsta de 11 ani, respectiv 12 ani. Stefan…

- Politistii din Capitala au descins în aceasta dimineata în mai multe locatii din municipiul Bucuresti si în judetul Ilfov într-un dosar privind constituirea unui grup infractional organizat în vederea

- Duminica, 17 decembrie 2017, peste 80 de politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti vor actiona pentru mentinerea ordinii publice si a sigurantei rutiere, cu ocazia desfasurarii pe Stadionul 'National Arena' din Capitala a meciului de fotbal dintre echipele F.C.S.B.…

- O femeie suspectata ca a amenințat mai mulți oameni in autobuz, in Ploiești, a fost prinsa vineri, in București, intr-o stație de metrou. Este al treilea caz de amenințari din ultimele zile. Polițiștii din Capitala au confirmat ca au gasit intr-o stație de metrou o persoana cu probleme psihice. Au…

- Cu titlul “Oroare la Bucuresti”, cotidianul Corriere della Sera a publicat imaginile teribile surprinse la metrou de camerele video de supraveghere, marti seara, iar tabloidul Daily Mail scrie ca politia a arestat o femeie in varsta de 36 de ani care ar fi impins o chelnerita pe sinele de tren, transmite…

- UPDATE O suspecta cu semnalmentele presupusei agresoare de la metrou a fost reținuta, vineri, in zona Pipera din Capitala. Poliția Capitalei este in alerta din cauza unui nou incident la metrou. Polițiștii cer sprijinul populației pentru a gasi o femeie care amenința calatorii. “Poliția Capitalei…

- Potrivit unui comunicat al Garzii de Coasta, politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta impreuna cu lucratorii vamali au facut control amanuntit la un container sosit din China, avand ca destinatar o societate comerciala din Bucuresti. Administratorul firmei respective este un cetatean…

- Accident spectaculos in aceasta dimineața in Capitala. O masina s-a rasturnat si alte doua au fost avariate dupa ce un sofer a intrat cu viteza in curba. Politistii trebuie sa af...

- Un incendiu a izbucnit, joi, la un apartament dintr-un bloc de pe Bulevardul Magheru din Capitala. Potrivit ISU Bucuresti, la fata locului actioneaza trei autospeciale de stingere, descarcerare, ambulanta SMURD cu medic. Incendiul se manifesta cu degajari mari de fum.Incendiul se manifesta…

- Un incident grav a avut loc sambata in București, unde o femeie a fost atacata cu un cuțit, in plina strada, in zona Giurgiului. Un barbat in varsta de 51 de ani a incercat sa iși omoare iubita, o femeie cu 10 ani mai tanara decat el, atacand-o cu un cuțit. Totul s-a intamplat in plina strada, in zona…

- "Din primele date, precum si din corespondenta cu administratorul firmei, in prezent aflat in afara Romaniei, a rezultat ca SIM-urile in cauza ar fi fost utilizate de societatea comerciala prestatoare de servicii in comunicatii, iar ulterior suspendarii activitatii acesteia, in urma cu aproximativ…

- Polițiștii din Capitala și nu numai sunt, de cateva zile, in alerta maxima! Bolizi de 400.000 de euro au fost furați in cinci zile din București, unul dintre ei fiind al ”deputatului mitraliera” Catalin Radulescu. Ultima lovitura a fost data acum doua nopți cand, din sectorul 5, s-a ”evaporat” un Lexus…

- "La data de 17.11.2017, la Sectia 9 Politie s-a prezentat un tanar, in varsta de 22 de ani, care a sesizat faptul ca in aceeasi zi, in urma unei neintelegeri in trafic, un alt conducator auto i-a distrus parbrizul, prin aplicarea unei lovituri cu pumnul. In urma verificarilor desfasurate de subunitatea…

- Peste 220 de furturi au fost sesizate in Capitala in prima jumatate a lunii noiembrie, iar politistii au constatat in flagrant aproape trei sute de infractiuni, fiind vorba despre furturi, talharie, distrugere, nerespectarea unei hotarari judecatoresti, tulburarea ordinii si linistii publice sau…

- Potrivit unui comunicat de presa al Garzii de Coasta, politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta, impreuna cu lucratorii vamali au efectuat, in baza analizei de risc, controlul amanuntit asupra marfurilor dintr-un container sosit din China, destinat unei societati comerciale din Bucuresti,…

- Potrivit unui comunicat al Garzii de Coasta, politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta impreuna cu lucratorii vamali au efectuat control amanuntit la un container sosit din China, avand ca destinatar o societate comerciala din Bucuresti. Administratorul societatii comerciale respective…

- Potrivit Politiei Capitalei, politistii de la Serviciul de Investigatii Criminale, sub supravegherea Parchetului Judecatoriei Sectorului 4, pun in aplicare cinci mandate de perchezitie in Bucuresti si patru mandate de aducere, intr-un dosar privind infractiunea de santaj. Conform sursei citate,…

- Politistii din Capitala fac perchezitii, miercuri dimineata, intr-un dosar de santaj, urmand sa fie puse in aplicare mai multe mandate de aducere pe numele unor persoane suspectate ca i-au amenintat pe reprezentantii unei firme si le-au atacat site-ul, pentru a-i determina sa inchida societatea,…

- Prezentatoarea emisiunii “Bravo, ai stil” de la Kanal D, Ilinca Vandici, și-a convins mama sa se mute de la Oradea in Capitala pentru a o ajuta la creșterea lui Ioan Zian, fiul ei și al lui Andrei. Mama vedetei s-a adaptat atat de bine in București, incat a decis sa stea cat va fi nevoie. Ilinca Vandici…

- Un accident rutier a avut loc, marti seara, pe strada Baicului din Bucuresti, dupa ce o soferita nu a acordat prioritate si a fost izbita de un sofer care circula regulamentar. In urma impactului, masina tinerei a luat foc, iar aceasta a decedat. Pasagerul din dreapta, o fata de 18 ani, este in stare…

- Potrivit unui comunicat al Politiei Judetene Constanta, politistii Serviciului de Politie Transporturi Maritime, impreuna cu lucratori din cadrul Biroului Vamal de Frontiera Constanta, au verificat, in Portul Constanta, un container sosit din Turcia, avand ca destinatar o societate comerciala din…

- Politistii fac perchezitii, marti dimineata, in Capitala si in judetul Valcea, la locuintele unor persoane si la sediile unor firme cu activitati in domeniul comertului cu lemn, intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani cu un prejudiciu de 4,5 milioane de lei.

- Politistii au gasit substante psihoactive, dar si peste 20 de oglinzi retrovizoare in masina unui sofer oprit pentru un control in Capitala, in zona Pietei Presei Libere. De asemenea, politistii au stabilit, in urma testului antidrog, ca barbatul consumase stupefiante, informeaza news.ro.

- Potrivit unui comunicat de presa transmis de Politia Locala Timisoara, cei 11 migranti au fost depistati, marti, in zona Calea Aradului. Acestia si-au amenajat pe un teren din spatele unui magazin mai multe corturi. „La fata locului au fost depistate un numar de 11 persoane, dintre care…

- Potrivit unui comunicat de presa transmis, marti, de Politia Capitalei, politisti din cadrul Sectiei 9 au supravegheat activitatea unui tanar recent eliberat din penitenciar, avand suspiciunea ca ar putea comite din nou furturi din locuinte, news.ro. Astfel, luni, tanarul a fost observat in…

- Interpreta de muzica iușoara Narcisa Suciu a apelat la ajutorul fanilor sai de pe internet. Vedeta se afla in cautarea unui apartament de inchiriat in Capitala. Narcisa Suciu este mutata de multi ani in Finlanda, acolo unde este casatorita cu Veikko Miettinen . Narcisa Suciu are toate motivele de mandrie…

- Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean Galati, Crina Dragu, a declarat ca accidentul a avut loc pe DN 26, in apopierea localitatii Vanatori, la ora 2.28, cand un tanar de 20 de ani a pierdut controlul volanului si a iesit in afara partii carosabile, informeaza news.ro. Citeste…