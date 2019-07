Stiri pe aceeasi tema

- Festivalul Internațional de Teatru de Strada București - B-FIT in the Street! debuteaza vineri, in Piața Universitații, de la ora 19.00. Un spectacol a fost reprogramat. Intre 12 și 14 iulie, 200 de artiști internaționali vin la București pentru trei zile de festival, cu 17 spectacole și peste 60 de…

- Alaturi de teatre importante din Romania, ARCUB - Centrul Cultural al Municipiului Bucuresti a fost inclus in selecția Festivalului Național de Teatru 2019, cu spectacolul „Itinerarii. Intr-o zi lumea se va schimba”, regizat de Eugen Jebeleanu. O coproducție teatrala internaționala, realizata de Primaria…

- Iata masurile incluse in planul menționat: Identificarea si evidentierea persoanelor cu dizabilitati, boli cronice, posibilitati materiale si financiare reduse, in vederea acordarii de ajutor, inclusiv apa minerala, sucuri si fructe Termen: Permanent Raspunde: Directia de Asistenta Sociala Societatile…

- Cinci mașini au fost implicate sambata seara intr-un accident in lanț produs in apropierea sediului Bursei de Valori din București. Cel puțin patru victime au fost transportate la spital, relateaza observator.tv. Din spusele martorilor, accidentul a avut loc la intersecția bulevardului Carol cu strada…

- Spectacolul "Itinerarii. Intr-o zi, lumea se va schimba", o coproductie teatrala internationala realizata de Primaria Capitalei, prin ARCUB si de Compagnie des Ogres, inclusa in programul Sezonului Romania-Franta 2019, va fi prezentat in avanpremiera miercuri, de la ora 19,00, la Sala Mare de la ARCUB.…

- Luna trecuta, in organizarea Fundatiei Olanda-Romania (Haga) si a Colegiului National Pedagogic „Carol I”” (Campulung), s-a desfasurat cea de-a doua editie a concursului international de procese simulate „Moot Court Europe 2019”. In competitie s-au aflat peste 70 de tineri din Olanda, Bulgaria, Polonia,…

- Mai multe cladiri de pe Calea Victoriei au fost animate de un spectacol de lumini, iar diferite instalatii, unele dintre ele interactive, au atras atentia trecatorilor prin ineditul jocului de lumini, joi seara, in prima zi a Festivalului Spotlight. Presedintele Klaus Iohannis a privit una din instalatiile…