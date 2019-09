Deschiderea Arabiei Saudite către turişti - Principalele obiective Arabia Saudita va emite pentru prima data vizele turistice, deschizandu-si portile celor dornici sa o viziteze, cu scopul de a-si diversifica resursele, deocamdata depinzand complet de petrol, informeaza AFP. In continuare va prezentam cateva atractii turistice importante din acest regat ultraconservator: Regiunea Al-Ula, situata in nord-vestul regatului, gazduieste ruine si vestigii arheologice pre-islamice. Practic de dimensiunea Belgiei, aceasta regiune a fost o importanta zona de tranzit, cu numeroase puncte unde se putea gasi apa, pentru beduinii care alegeau ruta comerciala care lega Peninsula… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

