- Lotul 1 al Autostrazii Sebeș – Turda va fi dat in folosința pana la sfarșitul anului. Este declarația ministrului Razvan Cuc, aflat joi intr-o vizita pe șantierele autostrazii. Mai exact, dupa spusele ministrului, pana la sfarșitul anului șoferii vor putea ajunge de la Sebeș la Alba Iulia pe A10. Promisiunea…

- Premierul Viorca Dancila i-a solicitat, vineri, ministrului Transporturilor, Razvan Cuc, sa devanseze termenul pentru lansarea licitatiei publice pentru proiectarea si executia lucrarilor de constructie a drumului expres Galati – Braila. Aflata in vizita la Galati, Dancila a declarat, intr-o conferinta…

- Ministrul Cuc, a inspectat joi, așa cum a promis, lucrarile loturilor aflate in construcție pe Autostrada 10 și a facut o analiza detaliata cu constructorul grec al Lotului 2, compania Aktor. I s-a prezentat graficul lucrarilor, resursele alocate , precum și stadiul plaților catre subcontractori…

- Ministrul Transporturilor renunta la concediu in vara aceasta in schimbul vizitelor pe tantier. Razvan Cuc anunta ca lotul 2 al Autostrazii Sebes - Turda va fi gata pana la sfarsitul acestui an desi la ultima inspectie, constructorul a primit un ultimatum din partea sa. Totodata, Cuc promite ca vor…

- Ministrul Transporturilor Razvan Cuc spune ca lotul 2 al autostrazii Sebeș-Turda va fi finalizat pana la sfarșitul acestui an. Constructorul și-a asumat darea in trafic a tronsonului, indiferent de costurile pe care le va avea cu lucrarile de construcție.Aflat, joi, in inspecție pe loturile…

- Inca un segment al Autostrazii A10 Sebeș – Turda, și anume Lotul II Santimbru - Aiud - Radești (km 17 + 000 - km 41 + 250), va fi deschis traficului pana la sfarșitul acestui an, informeaza construtorul, compania Aktor, conform Mediafax.Citește și: Liviu Pleșoianu s-a DEZLANȚUIT din cauza…

- Asociația Pro Infrastructura a publicat, vineri, imagini filmate cu drona la nodul rutier Sebeș, parte din lotul 1 al Autostrazii A10 Sebeș-Turda iar intr-un text postat pe rețeaua de socializare critica CNAIR și constructorul lotului 1 pentru ca nu au gasit soluții de deschidere parțiala a circulației…

- Imaginile de pe santierul Autostrazii Lugoj – Deva, publicate de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere, arata ca lucrarile au ajuns la final, in zonele unde au intampinat probleme de-a lungul timpului.