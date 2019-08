Deschidere circulație Lot 3 Autostrada Lugoj - Deva. Mesajul ministrului Răzvan Cuc 'Joi voi fi pe lotul 3. Daca nu fac ceea ce li s-a cerut de catre companie, nu vom face receptia, va prelua CNAIR-ul acest tronson de autostrada, va face lucrarile care mai sunt de executat pentru punerea in siguranta a autostrazii si pana la finele lunii august o dam in trafic si facem legatura', a afirmat ministrul Cuc. El a subliniat ca nu este dispus sa negocieze cu vreo firma pentru a se ajunge la un compromis. 'Nu voi negocia cu nimeni absolut niciun compromis' 'Nu voi negocia cu nimeniniciun 'Nu voi negocia cu nimeni absolut niciun compromis. Daca cineva lucreaza in Romania trebuie sa respecte trei… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

