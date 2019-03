Deschide-ti ochii! Viseaza! „Avea tendinta de a-si lasa mintea sa hoinareasca, dar acesta era lucrul care facea lumea sa fie interesanta. Un gand conducea la altul, o amintire atragea alta dupa sine. Ce plicticos ar fi, se gandea, sa nu i se aminteasca de felul in care totul es Citeste articolul mai departe pe viataverdeviu.ro…

- „Am mai anuntat, in urma cu doua saptamani, ca intr-adevar ma gandesc serios la candidatura. Inca nu am luat decizia. Si noi la ALDE si cei din PSD dorim ca alegerile prezidentiale din anul asta sa fie cum a fost in 2016 cand i s-a spus «La revedere!» dlui Ciolos. Noi vrem ca acum, la finele lui 2019,…

- FC Botosani a ajuns pe locul 7 in Liga I dupa ce s-a impus la Chiajna si a obtinut al treilea succes in deplasare din acest sezon. Moldovenii s-au apropiat la doar trei puncte de ultimul loc de play-off.

- O batrana in varsta de 85 de ani, din municipiul Focsani, gasita de familie intr-o stare de hipotermie severa, cu o temperatura a corpului de 26,5 grade C, si considerata moarta, si-a revenit miraculos chiar in timp ce familia se pregatea sa cheme preotul pentru cele crestinesti

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, i-a trimis o scrisoare premierului Viorica Dancila vizavi de o posibila ordonanta de urgenta care sa introduca recursul in anulare.

- Viorel Ilie, senator de Bacau din partea ALDE și ministru pentru Relația cu Parlamentul, iși va inaugura cel de-al treilea cabinet parlamentar. Primele doua deschise de fostul primar al municipiului Moinești funcționeaza in Comanești, pe str. Republicii, și in Moinești, str. Tudor Vladimirescu. Cel…

- Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, a declarat, miercuri, ca cel mai probabil in luna mai se vor deschide Centrele de Mari Arși din Timișoara și Iași, dupa ce se va finaliza cea ce-a doua licitație privind achiziționarea echipamentelor medicale necesare, transmite corespondentul MEDIAFAX.Ministrul…

- Centrul Cultural al Municipiului Bucuresti - ARCUB deschide seria spectacolelor de teatru din 2019 cu o noua reprezentatie, pe 14 ianuarie, la Sala Mare, a spectacolului "Plastic" de Marius Von Mayenburg, in regia lui Theodor-Cristian Popescu, informeaza organizatorii intr-un comunicat de presa,…

- Fanii Hotelului de Gheața de la Balea Lac se vor putea bucura de noua varianta a minunii din inima Fagarașilor incepand de duminica, 23 decembrie. Chiar daca vremea a fost potrivnica, iarna s-a lasat...