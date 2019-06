Descentralizarea, proiect important adoptat de guvern "Continuam procesul de descentralizare pe care l-am inceput la preluarea guvernarii, pentru ca ne dorim sa aducem decizia cat mai aproape de cetateni. La nivelul comunitatilor locale sunt prioritati specifice si problematici diferite de la o regiune la alta. Este normal ca autoritatile locale sa aiba la indemana parghiile necesare pentru a lua deciziile pliate pe asteptarile cetatenilor. Deja am facut pasi importanti in privinta transferului de competente de la nivel central la nivel local in domeniile educatie, tineret, sport si turism, ape si paduri, cultura", a spus premierul la inceputul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

