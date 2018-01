Stiri pe aceeasi tema

- Descendentii filosofului Karl Marx au fost invitati sa celebreze 200 de ani de la nasterea acestuia in casa in care acesta a venit pe lume, din orasul german Trier, in prezent transformata...

- Cazul copiilor agresați in lift de Eugen Stan a revoltat intreaga Romanie, astfel incat oamenii nu s-au sfiit sa-și exprime gandurile pe pagina de Facebook a polițistului-pedofil din Capitala.

- Atacantul argentinian Lionel Messi ar putea pleca gratis de la FC Barcelona, in cazul in care Catalonia isi va declara independenta fata de Spania, informeaza cotidianul spaniol El Mundo, transmite AGERPRES . Publicatia iberica precizeaza ca, in timpul negocierilor privind noul contract, Messi a solicitat…

- Au trecut aproape 11 ani de la moartea marelui artist de muzica de petrecere Gica Petrescu iar muzeul promis in memoria artistului nu va mai fi realizat pana la urma. Locuinta de la bloc a artistului, ramasa in paragina si care urma sa ajunga casa memoriala, a ramas in continuare un loc insalubru si…

- E de trei ani in Germania, iar acum, pe final de 2017, o poza cu el a fost desemnata de nemți fotografia anului in presa. Este povestea uimitoare a lui Fabio, un puști din Romania pentru care viața s-a schimbat total datorita sportului. In urma cu trei ani, Fabio Zelici parasea Romania cu lacrimile…

- ”Sarbatoarea Sfanta a Nasterii lui Hristos si trecerea in 2018 sa aduca lumina, fericire si prosperitate tuturor agapenilor. Nasterea Domnului sa va gaseasca in pace, bucurie si liniste sufleteasca, iar Anul Nou sa va ofere sanatate, zile senine si impliniri. Sarbatori Fericite! La multi ani!” Conducerea…

- Aproape jumatate dintre germani sunt de parere ca Angela Merkel, cancelarul Germaniei, ar trebui sa demisioneze din functie pana la data urmatoarelor alegeri, care vor avea loc in anul 2021, arata cel mai recent sondaj al institutului YouGov, informeaza site-ul agentiei de stiri Dpa. Sondajul…

- Directorul Bibliotecii Central Universitare (BCU) Iasi, Bogdan Maleon, in varsta de 42 de ani, si sotia sa, in varsta de 38 de ani, au fost gasiti morti, in casa, luni seara. Potrivit unor surse judiciare, femeia prezinta semne de violenta pe corp, motiv pentru care anchetatorii cred ca este vorba de…

- Ședința a coaliției PSD-ALDE înainte de votul final pe bugetul din 2018 și dupa avertismentul fara precedent al Ambasadelor Belgiei, Danemarcei, Finlandei, Franței, Germaniei, Olandei și Suediei.

- Cel putin noua persoane au fost ranite, una fiind in stare grava, dupa ce un autocar inmatriculat in Romania a intrat in coliziune cu alt vehicul pe o autostrada, in sud-estul Germaniei, afirma surse citate de presa locala. Accidentul a a avut loc la ora 12,40 pe autostrada A3, traficul fiind apoi prezent…

- Acestuia i-a fost acordat premiul „Dimitre Onciul“, la categoria „Științe istorice și arheologie”, pentru lucrarea „Untersuchungen zu den Romisch-barbarischen kontakten ostlich der romischen provinz Dacia’’ („Cercetari asupra contactelor romano-barbare la est de provincia romana Dacia” – n. red.). Ceremonia…

- Un tribunal german l-a condamnat miercuri la opt ani si jumatate de inchisoare pe un pompier acuzat ca a incediat in mod intentionat cinci imobile, cu motivatia de a avea de lucru si a-si creste veniturile, transmite dpa. Inculpatul, in varsta de 36 de ani, era pompier voluntar, fiind platit cu 10…

- Duminica, 17 decembrie, de la ora 12, Clubul Elevilor din Huși va susține spectacolul artistic “Fulg de nea”, dedicat sarbatorilor de iarna. Evenimentul, aflat la cea de-a V-a ediție, va avea loc la Sala Mare a Primariei Huși. Cei prezenți in sala vor avea ocazia sa urmareasca momente de dans artistic…

- Mai mulți șoferi romani au fost jefuiți in timp ce staționau intr-o parcare din apropiere de orașul Siegburg, aflat in vestul Germaniei. Oamenii susțin ca au fost adormiți cu gaz și lasați fara portofele și telefoane mobile, relateaza Ziarulromanesc.de. Șoferii de camion au fost jefuiți in parcarea…

- Patru persoane au ajuns noaptea trecuta la spital dupa ce au fost implicate intr-o altercație in Sangeorz-Bai. Un tanar și mama acestuia au fost impușcați de un polițist care-și apara colegul de serviciu.

- Nationala de handbal feminin a Romaniei a invins joi, la Trier, reprezentativa Angolei, cu scorul de 27-24 (14-14), in penultima partida din grupa A a Campionatului Mondial, si ramane lider, cu opt puncte. Tricolorele sunt calificate in optimile de finala inca din etapa trecuta. Pentru Romania…

- Germanii il considera pe președintele american Donald Trump o provocare mai mare pentru politica externa a Germaniei decat liderii autoritari din Coreea de Nord, Rusia sau Turcia, potrivit unui sondaj efectuat de Fundația Koerber, relateaza marți agenția Reuters.

- Ministrul german de externe, Sigmar Gabriel, s-a pronunțat marți pentru o politica mai curajoasa și mai puțin dependenta a țarii sale de Statele Unite, atragand atenția ca relațiile cu SUA 'nu vor mai fi niciodata același dupa Trump', dar și asupra riscului ca Uniunea Europeana și ONU sa-și piarda…

- In timp ce acesta vorbea la telefon, in fața restaurantului in care membri PSD organizeaza o petrecere, au sosit premierul Mihai Tudose și președintele PSD Liviu Dragnea. In acel moment prim-ministrul a scos limba cand l-a vazut pe secretarul general adjunct al PSD. ”Ei au venit in…

- Campionatul Mondial de handbal feminin 2017, din Germania. Romania debuteaza cu Paraguay, pe 2 decembrie! Rezultatele Campionatului Mondial de handbal feminin 2017 CLASAMENTELE, AICI . 3 decembrie Grupa A Romania – Slovenia 31-28 VIDEO, AICI . Angola – Franța 19-26 Paraguay – Spania (ora 21.30) Grupa…

- Echipa ploiesteana de volei masculin Tricolorul L.M.V. pregateste o surpriza de Mos Nicolae pentru cei mici, motiv pentru care, astazi, cu prilejul partidei cu Unirea Dej (amanunte in pagina 9), cei interesati sunt invitati sa se alature acestui demers caritabil! Cei 12 jucatori de la Tricolorul si…

- Unirea Basarabiei cu România, momentul în care țara a început sa piarda teritorii, abdicarea Regelui Mihai I sau venirea la putere a lui Nicolae Ceaușescu. Sunt câteva dintre cele mai importante evenimente din ultimii 100 de ani. Unirea Basarabiei cu România…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a reactionat marti la criticile lui Catalin Predoiu la adresa Departamentuluid de Stat al SUA, spunand ca pozitia oficiala a partidului este exprimata de el in calitate de lider, iar opiniile ”exprimate de unii” sunt puncte de vedere individuale.”Din calitatea…

- Incident in fața unei discoteci din Cuxhaven, in nordul Germaniei. Un barbat, cel mai probabil de origine siriana, a intrat cu mașina in pietonii din fața clubului și a ranit șase persoane, a anunțat poliția.

- "In acest moment, nu vedem nicio baza pentru alcatuirea unei mari coalitii guvernamentale", a declarat Thorsten Schafer-Gumbel pentru postul ZDF."Nu vrem sa ajungem la un acord politic de genul celui din Austria", a explicat vicepresedintele SPD.De aceea, trebuie sa cautam alte…

- Cifra ce indica traiectoria sau drumul vietii, potrivit numerologiei, este un numar bazat pe data de nastere, care dezvaluie o multime de informatii despre tine. Aceasta cifra nu poate prezice viitorul, ci este menita sa te ajute sa intelegi mai multe aspecte despre tine.

- Președintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a respins, marți, acuzatiile potrivit carora PSD si ALDE ar fi incercat sa tergiverseze achizitia rachetelor Patriot. Liderul PSD a declarat, insa, la Parlament ca, in ziua in care ar fi trebuit sa avizeze proiectul de achizitie al rachetelor, mai multi…

- Fostul premier Adrian Nastase sustine, intr-un mesaj publicat pe proriul blog, faptul ca seful statului „este primul interesat“ de mentinerea guvernarii PSD-ALDE, mizand pe faptul ca aceasta se va decredibiliza singura. Mai mult, Nastase puncteaza si cateva elemente folosite de Iohannis pentru a castiga…

- Christian Lindner, seful democratilor liberi, a declarat ca discutiile au esuat din cauza imposibilitatii de a se pune de acord asupra unei viziuni comune pentru modernizarea Germanie. "Este mai bine sa nu guvernam, decat sa guvernam prost", a adaugat Linder. Postul France 24 relateaza ca esecul…

- Deocamdata aduce cod galben de viscol in Suedia si Norvegia si valuri periculoase la tarmurile Olandei si Germaniei. Ciclonul botezat Olaf de meterologi inseamna temperaturi scazute in Romania, motiv pentru care ploile se vor transforma in lapovita si ninsoare nu doar la munte ci si prin nord, centru…

- Koln este un loc al contrastelor, plin de bogatii culturale si religioase, dar si un oras plin de romantism. Este cel mai vechi oras din Germania, fiind bogat in muzee si galerii ce adapostesc...

- Copilul “din flori”, motivul conflictului dintre Casa Regala si Principele Nicolae? Multi se intreaba de ce membrii Casei Regale l-au renegat pe Nicolae, nepotul Regelui, caruia i-au retras titlul de Principe in 2015 fara explicatii, cel putin oficiale. Saptamana aceasta, odata ce a fost anuntat ca…

- ”In Romania, am auzit in repetate randuri cum ar trebui sa se uneasca Romania cu Republica Moldova: in baza dreptului istoric sau prin referendum. Avand in vedere aceste detalii, as sugera sa urmati calea referendumului. Avand in vedere ca o situatie similara a avut loc in Crimeea, revizuirea granitelor…

- Turneul internațional de judo Memorialul ”Aurel Cimpeanu”, ajuns la ediția a 15-a, va incepe astazi, 11 noiembrie, la ora 9.00, in Sala Polivalenta din Focșani. Competiția este organizata de CSM Focșani 2007, Asociația Județeana de Judo, in colaborare cu Asociația de Securitate, DJST Vrancea, cu sprijinul…

- "Astazi, dupa 70 de ani, chestiunea despagubirilor de razboi pune probleme politice, dar este un fapt. (...) Noi, polonezii, nu avem niciun motiv sa ne rușinam sau sa ne temem", a insistat șeful statului intr-un interviu acordat posturilor catolice Trwam TV și Radio Maryja.Andrzej Duda…

- Cum arata echipamentele echipelor de la Campionatul Mondial din 2018. Adidas a dezvaluit noile echipamente ale Federațiilor pentru turneul final din Rusia. Echipamentele pentru Germania, Spania, Rusia, Japonia, Columbia, Argentina și Mexic au fost dezvaluite. Fiecare echipament are ca sursa de inspirație…

- Monica Moca din localitatea Ciacova, din Timiș, satul Macedonia, are nevoie de ajutor. A fost diagnosticata cu o boala crunta: leucemie acuta limfoblastica și are nevoie de operație și transplant de maduva. Comunitatea din Ciacova, la indemnul lui Claudiu Szabo (inițiatorul campaniei),…

- Angela Merkel, cancelarul Germaniei, a fost desemnata pentru al saptea an consecutiv cea mai puternica femeie din lume de catre revista Forbes, a anuntat joi celebra publicatie, potrivit DPA, potrivit Jurnalul.ro.

- Probleme la zi: Modificarile fiscale 13.20 PROBLEME LA ZI. Modificarile fiscale – de la teorie la implicatiile practice. Invitati: Nicoleta Munteanu – vicepresedinte Asociatia Nationala a Antreprenorilor si Mihail Dumitru – cercetator stiintific, sef Departament microeconomie…

- Unsprezece persoane au fost ranite intr-un incendiu izbucnit pe un balcon in noaptea de marti spre miercuri la o petrecere de Halloween in orasul Mannheim, din sud-vestul Germaniei, transmite dpa, conform agerpres.ro. Participantii la petrecere au ridicat un cort pentru fumatori, decorat cu…

- Accident in aceasta noapte in jurul orei 1.00 pe DN 17 D de pe raza comunei Rebrișoara, provocat de un șofer beat. Este vorba de un bistrițean, Vlad Alexandru B. (22 de ani), care iși conducea acasa un verișor din Feldru: Ionuț V. (27 de ani). Din cauza vitezei , mașina pe care Vlad Alexandru o conducea…

- Presedintele bancii centrale belgiene Jan Smets castiga aproape de cinci ori decat Vitas Vasiliauskas, presedintele bancii lituaniene, cel mai prost platit din zona euro, scrie Bloomberg. Economia belgiana reprezinta o optime din cea a Germaniei, si totui Smets castiga cu opt procente mai mult decat…

- Regizorii David Lynch și Xavier Dolan sau actorul britanic Ian McKellen sunt cateva din vedetele care se vor intalni cu publicul, in cadrul așa numitelor "Incontri Ravvicinati" desfașurate cu ocazia Festivalului de Film de la Roma, relateaza EFE. Ca și în edițiile…

- Directorul sportiv al clubului de fotbal FC Koln, Joerg Schmadtke, a demisionat dupa rezultatele dezastruoase din startul sezonului, echipa fiind lanterna roșie atât în campionatul Germaniei cât și în grupa sa din Europa League,

- Patru persoane au fost ranite usor sambata dimineata la Munchen (sudul Germaniei) de un barbat inarmat cu un cutit care a fugit de la fata locului, a anuntat politia, relateaza AFP. 'Nu a...

- Intr-o scena rara, mai ales in reuniunile publice, președintele rus, Vladimir Putin, a izbucnit in ras la o intalnire consacrata problemelor dedicate dezvoltarii sectorului agricol, dupa o gafa a ministrului agriculturii, Alexander Tkachev. Conform unui videoclip publicat pe internet,…

- Pompierii de la ISU Buzau au fost solicitați sa intervina pentru salvarea a doua persoane, soț și soție, care s-au intoxicat cu monoxid de carbon provenit din fermentarea mustului. Cei doi octogenari au intrat in beci insa imediat li s-a facut rau și s-au prabușit la pamant. Femeia a fost scoasa in…

- „Decada Culturii Germane in Banatul Montan”, editia a XXVII-a se afla in plina desfasurare. Ea a debutat in data de 6 octombrie si continua pana duminica, 15 octombrie, fiind sustinuta de Ministerul Culturii si Identitatii Nationale, de Departamentul pentru Relatii Interetnice, de Consiliul Judetean…

- Gigantul aerian german Lufthansa a ajuns la un acord pentru preluarea unei parți din operatorul rival Air Berlin, care a intrat in insolvența in luna august, pentru 210 milioane de euro. Operatorul low-cost Ryanair a anunțat ca va face o plangere la Comisia Europeana, pe motiv ca astfel Lufthansa va…