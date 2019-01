Stiri pe aceeasi tema

- Sorin Grindeanu a comentat, astazi, pe pagina sa de Facebook, preluarea de catre Romania a președinției Consiliului Uniunii Europene și discursurile de la Ateneul Roman, unde a participat alaturi de oficialii UE și ai Romaniei. ”Cei mai importanți oficiali europeni ne-au aratat, aseara, la Ateneul Roman,…

- Ion Iliescu a fost unul dintre marii absenți, alaturi de Traian Basescu, Liviu Dragnea, Mugur Isarescu și Gabriela Firea, de la ceremonia prin care Romania a preluat președinția Consiliului Uniunii Europene. Fostul președinte nu a mai aparut, de cateva luni, in spațiul public, iar explicația oficiala…

- Fostul premier Adrian Nastase a fost prezent joi seara la ceremonia de la Ateneul Roman prin care a fost marcata preluarea de catre Romania a președinției Consiliului Uniunii Europene. In timpul ceremoniilor, in ciuda frigului și a ninsorii, cateva sute de oameni s-au adunat in fața Ateneului la un…

- Helmuth Duckadam, președintele de imagine al Stelei, s-a declarat emoționat dupa ce Donald Tusk l-a pomenit in discursul ținut azi, la Ateneul Roman, la ceremonia in care Romania a preluat președinția Consiliului Uniunii Europene. „Am vazut cu familia evenimentul. Am fost surprins pe finalul discursului,…

- "Majoritatea parlamentara va sprijini guvernul in toate actiunile sale pentru a indeplini cu cinste si demnitate mandatul pe care il vom avea in urmatoarele sase luni la presedintia Consiliului Uniunii Europene", a spus Florin Iordache in deschiderea discurcului sau de la ceremonia oficiala care are…

- Romania isi incepe astazi, oficial, mandatul semestrial la presedintia Consiliului Uniunii Europene. Ceremoniile incep diseara, la Ateneul Roman, una dintre cladirile-simbol ale Bucurestiului. Cei mai inalti reprezentanti ai institutiilor europene sunt pentru doua zile in capitala, iar Oana Bala puncteaza…

- Comisarul european pentru politica regionala Corina Cretu l-a primit joi, 29 noiembrie, la Bruxelles, pe ministrul cercetarii si inovarii, Nicolae Hurduc. Cei doi au discutat despre situatia la zi in ceea ce priveste implementarea proiectelor de cercetare cofinantate din fonduri europene. Comisarul…

- La Gala Asociatiilor Municipiilor din Romania desfasurata luni, 12 noiembrie, la Ateneul Roman, o primarie din Romania a castigat premiul de Excelenta in sistemul de transport public si mobilitate.