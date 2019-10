Stiri pe aceeasi tema

- Romania conduce in UE la cresterea salariului minim intre 2010 si 2019, cu un procent de 180%, mult peste cele mai mari cresteri, care au fost inregistrate in acest interval de Bulgaria (114%), respectiv Lituania (104%), arata raportul anual 2019 asupra salariilor minime din UE, intocmit de Eurofond.…

- Europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan susține ca premierul Viorica Dancila a facut doar informal propunerile pentru postul de comisar european care revine Romaniei - Rovana Plumb și Dan Nica - deoarece știa ca aceste propuneri sunt inacceptabile pentru viitorul președinte al Comisiei Europene, Ursula…

- Mai precis, preturile la carne in Romania si Polonia sunt cu 37 de procente sub media UE. Preturi scazute la carne se gasesc si in Bulgaria (36- sub media UE), Lituania (29-) si Ungaria (25-). In contrast, cele mai mari preturi la carne din UE se inregistrau in Austria, cu 46- peste pretul mediu din…

- Potrivit datelor comunicate de Eurostat, in 2018, romanii sunt in fruntea clasamentului european al persoanelor in varsta de munca (20-64 de ani) plecate in strainatate. 21,4% dintre cei aflați in grupa de varsta menționata au parasit Romania, proporție semnificativ mai mare decat cea din…

- In 2018, populatia a crescut in 18 state membre si a scazut in zece. Cele mai mari cresteri au fost inregistrate in Malta (plus 36,8 la mia de rezidenti), Luxemburg (plus 19,6 la mie), Irlanda (plus 15,2 la mie), Cipru (plus 13,4 la mie), Suedia (plus 10,8 la mie), Slovenia (plus 6,8 la mie), Belgia…

- Cele mai multe investigatii si amenzi legate de incalcarile prevederilor GDPR (General Data Protection Regulation) a fost raportat la companiile din industriile reglementate, care au contact direct cu clientii si care prelucreaza volume mari de date cu caracter personal, potrivit unui studiu efectuat…

- "Drone de tip MQ-9 Reaper, personalul aferent si echipamentele de sustinere ale Detasamentului al II-lea al Grupului de operatiuni expeditionare 52 de la Baza aeriana Miroslawiec (Polonia) au fost transferate in mod temporar la Baza aeriana Campia Turzii din Romania, pe durata lucrarilor la pista Bazei…