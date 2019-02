Desant american la frontiera Venezuelei

Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au trimis avioane care transporta produse umanitare la frontiera Columbiei cu Venezuela, afirma surse citate de BBC News si de Miami Herald, dar Administratia Nicolas Maduro sustine ca Washingtonul foloseste pretextul asistentei straine pentru o interventie militara, informeaza Mediafax.Avioanele…

- Militari venezueleni au intarit joi dimineata blocada pe un pod situat la frontiera cu Columbia pentru a opri intrarea ajutorului umanitar acordat de SUA, subiect al unei dispute intre guvernul lui Tienditas, si opozantul Juan Guaido, relateaza AFP.Noi containere au fost plasate pe podul Tienditas,…

- Rusia se declara pregatita sa faciliteze lansarea unui dialog intre Guvernul presedintelui Nicolas Maduro si opozitia venezueleana, cerand totodata Statelor Unite sa nu se amestece in afacerile interne ale Venezuelei, relateaza Reuters.Moscova si-a afisat in numeroase randuri sustinerea fata…

- Decizia Președintelui Romaniei a fost luata in urma analizarii atente a situației, inclusiv din punct de vedere politico-diplomatic și juridic, și in contextul in care majoritatea statelor membre UE și o serie de aliați și parteneri importanți ai țarii noastre din spațiul euro-atlantic au recunoscut…

- Camioanele cu ajutor umanitar american destinat Venezuelei, dar refuzat de presedintele Nicolas Maduro, au ajuns joi de partea columbiana a frontierei acestei tari producatoare de petrol, confruntata cu grave penurii, a constatat o echipa a agentiei France Presse aflata la fata locului. …

- Secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, a acuzat miercuri regimul lui Nicolas Maduro ca 'blocheaza' ajutorul umanitar trimis in Venezuela, in special de catre Statele Unite in coordonare cu presedintele autoproclamat Juan Guaido, transmite AFP. 'Poporul venezuelean are nevoie disperata de…

- Liderul socialist al Venezuelei, Nicolas Maduro, l-a acuzat miercuri pe președintele SUA, Donald Trump, ca ar fi ordonat asasinarea sa, în timp ce miercuri sunt așteptate proteste, la apelul liderului opoziției, Juan Guaido, în încercarea de a câștiga sprijinul armatei, principalul…