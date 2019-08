Stiri pe aceeasi tema

- Președintele interimar al social-democraților germani, Thorsten Schäfer-Gümbel, a dezvoltat un concept pentru impozitul pe avere, care va fi discutat luni în ședința prezidiului PSD. Într-un interviu acordat publicației Rheinische Post, Schäfer-Gümbel spune ca un astfel…

- Pentru ca nu a vrut sa ia amenda, in locul unde si-a parcat masina, o tanara soferita din Baia Mare a avut o idee mai putin obisnuita. Aceasta a lasat un bilet cu urmatorul mesaj: “Sa nu indrazniti sa-mi dati amenda. Aparatul nu va merge. Tichetele nu se gasesc. Va las 6 lei pentru 3 ore de parcare”.…

- Groenlanda a respins vineri ideea ca ar fi de vanzare, in urma unor dezvaluiri potrivit carora presedintele american Donald Trump ar fi discutat in privat cu consilieri ideea de a cumpara cea mai mare insula din lume, relateaza Reuters potrivit news.ro.”Suntem deschisi la afaceri, dar nu suntem…

- Ideea fusese deja aplicata in capitala franceza, care, la sfarsitul secolului al XVIII-lea desfiintase cele 300 de cimitire medievale din motive de salubritate si sanatate publica, dupa indelungi dezbateri, in care Biserica isi asumase rolul de principal factor de opozitie. Peste mai mult de jumatate…

- "Pacienti acoperiti", trimisi in spitale Ministrul sanatatii, Sorina Pintea. Foto: Agerpres Cei care încalca legile în domeniul medical, chiar și pe cele ale bunului-simț, trebuie sa știe ca de trei saptamâni printre pacienți sunt si unii, sa le spunem, misterioși, care vad…

- In mai puțin de 48 de ore, partidul de guvernamant al Romaniei a primit o tripla doza de realitate dupa alegerile din mai. scrie The Guardian in interviul cu Viorica Dancila. „Consider ca aceste alegeri nu reprezinta o victorie a partidelor de opoziție, ci o infrangere pentru PSD", a spus…

- PSD se afla intr-o criza. Mai multe nume s-au vehiculat in ceea ce privește cursa pentru alegerile prezidențiale din toamna. Ideea pentru un candidat extern sau pentru un candidat al coaliției de guvernare...

- Negocierile dintre USR și PLUS pentru incheierea unei alianțe politice in vederea participarii impreuna la urmatoarele runde de alegeri (prezidențiale, locale și parlamentare) bat pasul pe loc și nu au fost lipsite de reacții contondente ale membrilor celor doua echipe, au declarat pentru G4Media.ro…