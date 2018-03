Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni (MRP), in parteneriat cu Ministerul Tineretului si Sportului (MTS), va lansa, miercuri, la Guvern, programul de tabere "ARC" editia 2018, dedicat in acest an celebrarii Centenarului Marii Uniri. Potrivit unui comunicat al remis AGERPRES, la eveniment vor participa…

- Fostul international Gica Popescu a dezvaluit, luni, cum a ajuns sa lucreze in cadrul Guvernului, pentru organizarea Campionatului European de fotbal din 2020, si a marturisit ca a refuzat sa primeasca bani pentru acest serviciu. Fostul mare fundas central, ajuns la 50 de ani, a precizat…

- Stadiul pregatirilor pentru gazduirea meciurilor de la EURO 2020 a fost discutat intr-o noua intalnire a factorilor implicati, care a avut loc la sediul Ministerului Tineretului si Sportului. Reprezentantul FR de Fotbal, Florin Sari, manager de proiect pentru Euro 2020, le-a prezentat ministrului Ioana…

- Stadiul pregatirilor pentru gazduirea meciurilor de la EURO 2020 a fost discutat miercuri, intr-o noua intalnire a factorilor implicati, care a avut loc la sediul Ministerului Tineretului si Sportului. ''Astazi la sediul MTS a avut loc o noua intalnire din seria celor dedicate pregatirilor pentru…

- Președintele FRF, Razvan Burleanu, va absenta de la intalnirea pe care o avea programata astazi la MTS cu ministrul Ioana Bran și cu Gica Popescu, consilierul benevol pentru EURO 2020. Astazi, de la 15:30, președintele FRF, Razvan Burleanu, avea programata o intalnire cu la Ministerul Tineretului și…

- Robert Ionuț Nastase, halterofil legitimat la Clubul Sportiv (CS) Unirea Alba Iulia, a caștigat Cupa Romaniei la Juniori 3, ce s-a desfașurat in perioada 13-17 martie, la Bascov, județul Argeș. Alți doi sportivi legitimați la CS Unirea Alba Iulia, Nicușor Irimia Panzaru (cat. 40 de kilograme) și Nicu…

- Sindicatul National Sport si Tineret (SNST) a anuntat printr-un comunicat de presa ca angajatii Ministerului Tineretului si Sportului si cei ai Directiilor Judetene pentru Tiineret si Sport si ai Cluburilor Sportive Municpale sunt in greva japoneza vineri si intentioneaza sa participe la un miting…

- Angajații Ministerului Tineretului și Sprotului, precum și cei ai Direcțiilor Județene pentru Tineret și Sport au intrat in greva japoneza ca urmare a nemulțumirilor legate de salarizare. Sindicatul Național Sport și Tineret a anunțat ca angajații pe care ii reprezinta au intrat in greva japoneza. Sindicaliștii…

- Presedintele Sindicatului National Sport si Tineret, Andy Nagy, a declarat, vineri, pentru AGERPRES, ca discriminarile salariale la care sunt supusi angajatii Ministerului Tineretului si Sportului, ai cluburilor sportive municipale si directiilor judetene pentru sport si tineret, sunt evidente, el…

- Ministrul Tineretului si Sportului, Ioana Bran, s-a intalnit, miercuri, cu Mikhael de Thyse, secretarul Conventiei Consiliului Europei privind combaterea manipularii competitiilor sportive, a anuntat ministerul pe pagina sa de Facebook. Cele doua parti au discutat despre rolul esential pe care il are…

- Casa de Cultura a Studentilor cu sprijinul Ministerului Tineretului și Sportului, in parteneriat cu Centrul de Cultura „Augustin Bena”, organizeaza duminica, 18 martie 2018, ora 19:00, concertul intitulat „RITUAL DE PRIMAVARA”. In cadrul evenimentului ii regasim pe Ianna Novac și Cvartetul Passione…

- "Astazi vom aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivelor de investitii Stadionul Steaua si Stadionul National de Rugby Arcul de Triumf, realizate de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, prin Compania Nationala de Investitii. Acest act normativ este necesar intrucat…

- Valoarea totala a investitiilor in Stadionul Steaua va fi de 301,77 milioane de lei, iar in Stadionul Arcul de Triumf de 126,41 milioane de lei, a anuntat premierul Viorica Dancila, miercuri, la inceputul sedintei de Guvern. "Astazi vom aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivelor…

- Sorin Raducanu va candida la alegerile FRF din 18 aprilie și spune ca saptamana viitoare va contesta decizia Curții de Apel de ieri, care a admis solicitarea Federației de a obliga Ministerului Tineretului și Sportului sa valideze acele modificari, care intr-un final ar putea anula candidatura lui Lupescu…

- Conform site-ului oficial al FRF, Curtea de Apel Bucuresti s-a pronuntat vineri asupra cererii FRF cu privire la obligarea Ministerului Tineretului si Sportului la emiterea avizului prevazut pe Legea Educatiei Fizice si Sportului pentru modificarile aduse Statutului FRF prin Adunarea Generala din 27…

- In acest week-end, la Sala Polivalenta „Elisabeta Lipa” din Botosani, in organizarea Federatiei Romane de Arte Martiale si sub egida Ministerului Tineretului si Sportului, va avea loc o noua editie a Campionatului National de Qwan Ki Do pentru copii cu varste cuprinse intre 4 si 12 ani. Si-au anuntat…

- Curtea de Apel București a admis, azi, solicitarea federatiei cu privire la obligarea Ministerului Tineretului și Sportului pentru emiterea avizului pentru modificarile aduse Statutului FRF, iar in aceste condiții Ionuț Lupescu nu ar putea candida la șefia forului!Decizia nu este definitiva. Daca MTS…

- Curtea de Apel București a admis, vineri, solicitarea federatiei cu privire la obligarea Ministerului Tineretului și Sportului pentru emiterea avizului pentru modificarile aduse Statutului FRF, iar in aceste condiții Ionuț Lupescu nu ar putea candida la șefia forului! Decizia nu este definitiva.…

- Consilierii județeni și-au dat, miercuri, acordul de principiu pentru inființarea unui nou club sportiv, care sa funcționeze in subordinea Consiliului Județean Bistrița-Nasaud. Acesta se va numit „Gloria 2018” Bistrița-Nasaud și va funcționa ca un club polisportiv, care va fi finanțat din fondurile…

- Clubul Sportiv (CS) Unirea Alba Iulia, subordonat Ministerului Tineretului și Sportului, a creionat calendarul competițional 2018, astfel incat susținatorii celor peste 120 de sportivi legitimați sa știe cand sunt programate concursurile. De asemenea, CS Unirea Alba Iulia, care are in prezent șapte…

- Consiliul Local (CL) al municipiului Craiova va vota in ședința ordinara de marți, 27 februarie, trecerea hipodromului situat in Parcul „Nicolae Romanescu“ din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Tineretului si Sportului, in domeniul public al municipiului Craiova ...

- Consiliul Director al FRT va aduce la cunostinta faptul ca Tribunalul Bucuresti a admis cererea Federatiei Romane de Tenis privind noua conducere a acestui for, conducere rezultata in urma alegerilor din cadrul Adunarii Generale din 17.11.2017. Mai multe detalii gasiti in comunicatul de mai jos. "Tribunalul…

- Tribunalul Bucuresti s-a pronuntat, marti, asupra cererii Federatiei Romane de Tenis cu privire la inregistrarea in Registrul Federatiilor a componentei noilor organe de conducere, alese in cadrul Adunarii Generale din 17 noiembrie 2017. Instanta a admis prin hotarare judecatoreasca solicitarea FRT,…

- In cadrul sedintei de Consiliu local de luni, 19 februarie, alesii locali baimareni au votat (cu 17 voturi pentru) trecerea bazelor sportive in patrimoniul Ministerul Tineretului si Sportului. Transferul bazelor sportive, respectiv a Salii Polivalente Lascar Pana si a Terenului de atletism s-au facut…

- Consilierii locali baimareni au decis ca e cazul sa mai dea o lovitura orasului. Slugile lui Catalin Chereches, obedientii alesi reprezinte interesele urbei, au cedat FARA NICIO GARANTIE si TOTAL NECONDITIONAT simbolul sportiv al Baii Mari. Cu toate ca Ministerul Tineretului si Sportului a precizat…

- O decizie a Ministerului Tineretului si Sportului a dus la scaderea bugetelor mai multor federatii, printre care handbal, rugby, scrima, gimnastica ritmica si judo, anunta Realitatea TV . Federatiile de teni si gimnastica ritmica au cele mai drastice taieri de bugete, potrivit sursei citate.

- Sportul românesc este în pericol, în urma unei decizii a Ministerului Tineretului si Sportului. Mai multe federatii, printre care handbal, rugby, scrima, gimnastica ritmica si judo, s-au ales cu bugetele reduse sau chiar fara niciun ban.

- Ministrul Tineretului și Sportului, Ioana Bran, a decis sa diminueze bugetele unor federații sportive cu mari merite, dar și cu potențial de medalii la campionate mondiale și la Jocurile Olimpice, potrivit realitatea.net. Este vorba de tenis, handbal, rugby, scrima și judo.

- Deputatul PMP Adrian Todoran : „In 2015, Baia Mare a preluat in domeniul public al Municipiului mai multe baze sportive apartinand Ministerului Tineretului si Sportului. Dupa doi ani, Ministerul a solicitat ca o parte din baze sa treaca inapoi in domeniul public al statului, in vederea realizarii unui…

- Ministrul Tineretului si Sportului, Ioana Bran, a afirmat ca este alaturi de sportivii care vor reprezenta Romania la Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang, ce au debutat astazi la pranz. Cei 28 de sportivi se alatura celorlalți 2.925 de participanți ce vor concura pentru un loc pe podium la…

- Marius Dunca, fostul ministru al Tineretului si Sportului, a declarat, ieri, ca are incredere ca succesoarea sa, Ioana Bran, va continua proiectele incepute de el. „Am incredere ca domnisoara Ioana Bran, noul ministru al Tineretului si Sportului, va continua proiectele incepute si va avea un mandat…

- Ministrul propus pentru preluarea portofoliului Tineretului si Sportului, Ioana Bran, a primit azi, 29 ianuarie, aviz favorabil din partea comisiilor reunite de specialitate ale Parlamentului. Parlamentarul satmarean, Ioana Bran, a primit avizul favorabil al celor doua comisii parlamentare de invatamant,…

- Propusa ministru al Tineretului si Sportului, Ioana Bran a precizat ca daruirea si sacrificiul aratate de Simona Halep in finala pierduta ieri, la Openul Australiei, i-a unit pe romani. „Am vazut un popor unit in jurul unui simbol national, iar asta ma determina sa acord o atentie deosebita ambasadorilor…

- Simona Halep, pe perfuzii, la spital. Dupa finala pierduta cu daneza Caroline Wozniacki la Australian Open, romanca s-a simțit rau și a fost transportata de urgența la o unitate medicala din Melbourne. Din primele informații, Halep a fost internata din cauza problemelor cu tensiunea, acuzate in setul…

- Ministrul Tineretului si Sportului, Marius Dunca, a anuntat, vineri, ca a demisionat din functie, dupa discutiile cu presedintele PSD, Liviu Dragnea. Dunca a fost pus in functie la inceputul lui 2017, iar pana la finele anului, a oferit premieri, in 172 de state de plata, in valoare totala de 5,57 milioane…

- Deputatul PSD Ioana Bran, propusa ministrul Tineretului si Sportului, a transmis vineri, pe contul sau de Facebook, ca nu se lasa pana cand nu va reda sportului romanesc demnitatea pe care o merita, propunandu-si sa fie un ministru care va uni. "Voi fi un ministru care se va dedica in mod constant…

- Ioana Bran, propunerea pentru functia de ministru al Tineretului si Sportului s a nascut pe 31.10.1986, la Satu Mare Conform CV ului postat pe cdep.ro, Ioana Bran a urmat urmatiarele studii si specializari:2008 Universitatea Babes Bolyai , Cluj Napoca, Facultatea de Stiinte Economice2010 Universitatea…

- Deputata care i-ar putea succede social-democratului Marius Dunca la sefia Ministerului Tineretului si Sportului are 31 de ani si e din Satu Mare. E la primul sau mandat in Parlament si, foarte posibil, in fata primei experiente ministeriale. Absolventa de Stiinte Economice, in Cluj Napoca, Ioana Bran…

- Ioana Bran s-a nascut la 31 octombrie 1986, la Satu Mare. Este absolventa a Facultatii de Stiinte Economice din cadrul Universitatii "Babes-Bolyai" din Cluj-Napoca, potrivit www.cdep.ro. Detine un master în "Audit si expertiza contabila" la Universitatea…

- Deputatul social-democrat Ioana Bran a fost desemnata sa preia fraiele Ministerului Tineretului și Sportului. Lista cu noii miniștri a fost prezentata și votata in cadrul ședinței de azi, 26 ianuarie, al Comitetului Politic Executiv al PSD. Ioana Bran este absolventa Facultații de Stiinte Economice…

- Componenta Guvernului condus de premierul Viorica Dancila a fost stabilita, vineri, de PSD. Ministrii nominalizati de PSD pentru Cabinetul Dancila sunt, potrivit unor surse News.ro : Paul Stanescu – ministrul Dezvoltarii Regionale si vicepremier Sevil Shhaideh – secretar general al Guvernului Rovana…

- Comitetul Executiv National al PSD a decis vineri ca actualul vicepremier Paul Stanescu sa-si pastreze aceasta demnitate si in Cabinetul Dancila, ceilalti doi viceprim-ministri urmand sa fie fostul ministru de Finante Viorel Stefan, fara portofoliu, si Ana Birchall, au precizat, pentru AGERPRES,…

- Simona Halep nu era creditata cu prima sansa la castigarea trofeului de la Australian Open pana joi, insa situatia s-a schimbat dupa ce eleva lui Darren Cahill a reusit o calificare superba in finala. Angelique Kerber era cotata drept favorita sa ridice trofeul de la Australian…

- Liviu Dragnea, a declarat vineri, înainte de ședința Comitetului Executiv National al PSD, ca în noul guvern nu va exista niciun ministru cu probleme penale. Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat vineri ca au avut loc consultari privind lista noului Guvern, precizând…