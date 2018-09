Stiri pe aceeasi tema

- Diego Costa, varful lui Atletico și al naționalei Spaniei, regreta transferul la Chelsea și nu-l uita pe Antonio Conte, omul care l-a dat afara de la gruparea londoneza. Diego Costa e pe cai mari la Atletico. A fost decisiv in primul trofeu al sezonului, Supercupa Europei, caștigata in fața marii rivale,…

- Real Madrid a revenit pe primul loc in La Liga, dupa a patra victorie in primele cinci etape. Sambata seara, galacticii au invins-o pe Espanyol, 1-0, gratie unui gol al lui Marco Asensio, intr-un meci in care Gareth Bale, Toni Kroos, Dani Carvajal si Marcelo nu s-au aflat pe teren.

- Marea Britanie a inregistrat un excedent de doua miliarde de lire sterline la buget in luna iulie, avand cele mai mari venituri din ultimii 18 ani, arata datele Oficiului National de Statistica britanic publicate marti.Ultima data cand a fost raportat un excedent bugetar mai mare pentru luna…

- Real Madrid este intr-o forma buna inaintea partidei din Supercupa Europei cu marea sa rivala din capitala Spaniei, Atletico. "Galacticii" au invins convingator aseara pe AC Milan intr-un meci amical disputat aseara pe Santiago Bernabeu, scor 3-1.

- Real Madrid a caștigat ultimul amical din SUA, 2-1, dupa o prestație excelenta a lui Gareth Bale. Dupa plecarea lui Cristiano Ronaldo la Juventus, galezul Gareth Bale, 29 de ani, a devenit principalul star de la Real Madrid. In meciul cu AS Roma, acesta a fost cel mai bun fotbalist de pe teren, avand…

- Echipa spaniola Real Madrid a invins cu scorul de 2-1 formatia italiana AS Roma, intr-o partida din cadrul turneului amical de fotbal International Champions Cup, disputata marti seara pe MetLife Stadium din East Rutherford (Statele Unite). Madrilenii au obtinut victoria gratie golurilor marcate in…

- Real Madrid a facut primele oferte oficiale catre Chelsea si incearca sa-i aduca pe Thibaut Courtois si pe brazilianul Willian.Presa din Anglia anunta ca Real Madrid a facut o oferta inițiala de 100 de milioane de lire si incearca sa-i atraga pe Santiago Bernabeu pe portarul Thibaut Courtois,…

- Transferul lui Marco Asensio (22 de ani) la Liverpool a fost speculat in ultima saptamana, dar anuntul agentului sau a pus capat vehiculatiilor. Reprezentantul fotbalistului a declarat ca nu se pune problema ca acesta sa paraseasca Real Madrid.