Stiri pe aceeasi tema

- Tragedia produsa ieri in Arad, in urma caruia doi membri ai galeriei lui UTA si-au pierdut viata, i-a determinat pe fanii „Batranei Doamne” sa-si anuleze deplasarea la derby-ul cu ASU Politehnica. Suporterii timisoreni nu au ramas indiferenti la suferinta rivalilor si au hotarat ca la acest meci sa…

- ASU Politehnica intalneste sambata marea rivala UTA Arad. Duel in care „Baietii in ghete” au deja un capitol asigurat, cel al motivatiei. Tehnicianul Cosmin Petruescu a spus ca si-a urmarit atent adversarii din Derby-ul vestului si a interpretat adevaratul mesaj din spatele vorbelor transmise in ultimul…

- ARAD. Dupa principiul un punct e mai mult decat nimic. Asa a pregatit Ionut Popa confruntarea cu Energeticianul. Teama de a juca cu trei inchizatori si un singur varf de atac e scuzabila pana la un anumit punct. Cum ar fi subtirimea lotului avut la dispozitie pentru jocul cu „minerii” din…

- Imagini antologice au fost surprinse sambata seara, pe parcursul primei reprize a partidei dintre Astra Giurgiu și CFR Cluj. Meciul a fost intrerupt timp de aproximativ un minut in prima repriza dupa ce pe teren și-a facut apariția un caine. Ovidiu Hațegan a oprit jocul, așteptand ca patrupedul sa…

- Tehnicianul echipei Juventus, Massimiliano Allegri, a declarat, vineri, ca atacantul Cristiano Ronaldo, vizat de o acuzatie de viol in SUA, este "pregatit" sa joace in meciul cu Udinese, din campionatul Italiei, informeaza news.ro."Cristiano este bine. Este normal sa-l ajutam intr-un moment…

- Echipa de rugby seniori RC Gura Humorului a bifat prima victorie din acest sezon al Diviziei Naționale, dar nu pe teren, ci la „masa verde". Humorenii au pierdut duminica, in a doua etapa disputata pe teren la CSUAV Arad, cu scorul de 15 – 19, dupa un meci cu destule incidente ...

- O fluctuație de tensiune a dus la caderea sistemului informatic din intreaga țara. „Sistemul Informatic al Cazierului Judiciar Roman ROCRIS a suferit o avarie, in urma unei fluctuații de tensiune care a afectat serverele, in prezent fiind nefuncțional. O echipa de specialiști lucreaza pentru repornirea…

- Chiar daca nu au jucat deloc rau, ros-albii au cedat toate punctele in disputa cu liderul ligii secunde, Academica Clinceni. Fanii insa au apreciat devotamentul jucatorilor, rasplatindu-i cu aplauze generoase, episoadele de trista amintire din sezonul trecut fiind date uitarii. In acest decor…