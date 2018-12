Stiri pe aceeasi tema

- Napoli a terminat la egalitate, scor 0-0, cu Chievo, intr-un meci disputat, duminica, pe teren propriu, in etapa a XIII-a a campionatului italian Serie A, informeaza news.ro.In alte doua partide disputate de la ora 16.00, Bologna a remizat, acasa, tot 0-0, cu Fiorentina, iar Empili a invins,…

- Ionuț Radu a fost învins de Cristiano Ronaldo la o faza din minutul 18, la care portughezul a profitat de mai multe devieri și a trimis mingea în poarta din interiorul careului de șase metri. Pentru Genoa a egalat Daniel Bessa, în minutul 67."Sincer sa spun, a fost…

- Fotbalistul echipei Lazio Roma, Stefan Radu, a pasat decisiv pentru Ciro Immobile la meciul castigat de Lazio Roma, duminica, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, in fata formatiei Fiorentina, in etapa a opta a campionatului Italiei, informeaza news.ro.Immobile a inscris in minutul 37.…

- Formatia Juventus Torino a invins, sambata, in deplasare, cu scorul de 2-0, echipa Udinese, intr-un meci din etapa a opta a campionatului Italiei, scrie news.ro.Golurile au fost marcate de Bentancur ’33 si Cristiano Ronaldo ’37. Tot sambata, Cagliari s-a impus cu 2-0 in fata echipei…

- Formatia Lazio Roma a invins, miercuri, in deplasare, cu scorul de 2-1, echipa Udinese, intr-un meci din etapa a sasea a campionatului Italiei.Golurile invingatorilor au fost marcate de Acerbi ’61 si Correa ’66. Pentru Udinese a inscris Nuytinck, in minutul 80. Partidele AS Roma…

- Formatia Napoli a invins, duminica, in deplasare, cu scorul de 3-1, echipa Torino, intr-un meci din etapa a cincea a campionatului Italiei.Golurile invingatorilor au fost marcate de Insigne ‘4, ’59 si Verdi ’20. Pentru Torino a inscris Belotti, in minutul 51, din penalti. Meciurile…

- Napoli a invins-o pe Fiorentina, sambata seara, in etapa a 4-a din Serie A si a egalat-o pe Juventus Torino in fruntea clasamentului, cel putin pana la partida de duminica a torinezilor contra celor de la Sassuolo. Singurul gol al partidei de pe stadionul San Paolo a fost reusit de Lorenzo…

- Echipa Inter Milano a pierdut surprinzator, sambata, acasa, pe stadionul Giuseppe Meazza, 0-1 (0-0), in fata celor de la Parma si ocupa locul 12 in clasament dupa patru etape din Serie A. Singurul gol a fost reusit de Federico Dimarco in minutul 79. Foto: (c) Antonio…