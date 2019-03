Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Stoica (53 de ani), directorul sportiv al lui FCSB, a fost extrem de nemulțumit de arbitrajul lui Ovidiu Hațegan in meciul FCSB-Craiova, 3-2. „4-2 pentru noi, așa trebuia sa fie. Daca ii avem pe Hațegan și Colțescu nu mai avem nevoie de VAR, nu? Ce sa vedeți, a fost gol valabil! Nu poți sa conduci…

- Ovidiu Hațegan a greșit flagrant in FCSB - CS U Craiova 3-2, luand 3 decizii greșite in situații limita. El a anulat in minutul 54 un gol perfect valabil reușit de Romario Benzar, care a explicat la final discuția pe care a avut-o la acea faza cu arbitrul de centru. „M-am bucurat vreo doua minute,…

- FCSB s-a impus in fața lui CS U Craiova cu 3-2, la fel ca in finalul sezonului regulat, insa meciul a fost umbrit de erorile mari ale lui Ovidiu Hațegan, care a judecat complet greșit trei faze...

- FCSB - Craiova, primul mare duel pentru titlu din play-off-ul editiei actuale se va da pe Arena Nationala. Și se anunța o noua partida extrem de interesanta, asa cum au fost multe dispute intre cele doua de-a lungul celor peste cinci decenii de confruntari directe. FCSB și CS U Craiova se vor intalni…

- FCSB - CSU Craiova // Partida dintre FCSB și CSU Craiova are o incarcatura maxima pentru ambele echipe. Pentru jocul de astazi s-a decis sa se efectueze și un control pentru depistarea dopingului. Inaintea partidei se trag la sorți cate doi jucatori din ambele tabere care vor merge la controlul antidoping…

- Joi, 14 februarie 2019, liderul SCM Rm. Valcea a jucat pe terenul deținatoarei Cupei EHF, SCM Craiova, de la ora 17:30, meciul de handbal fiind in direct pe TVR 1. Intr-un meci al orgoliilor, dar și al punctelor, echipa valceana a ieșit invingatoare, cu o diferența considerabila de șase goluri, scor…