A 91-a editie a Derby-ului de Trap desfasurata in premiera, in acest an, toamna, in prima duminica din octombrie, in loc de prima din iulie, cum era traditia pe Hipodromul Ploiesti, a adus peste 2000 de oameni la “cursa anului”. Si, poate ca, de la anul, odata “stabilizata” situatia hipodromului, se va reveni la data traditionala de desfasurare a derby-ului, in iulie, pastrata din 1924 – cand Petre Borsiac cu armasarul “Bataus” castiga prima editie – pana in 2004, in acest timp desfasurandu-se 80 de editii oficiale (inclusiv cu case de pariuri), si toate, avand loc la inceput de iulie. Ultimele…