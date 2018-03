Stiri pe aceeasi tema

- HC Dobrogea Sud a invins, aseara, la Constanta, la capatul unui meci dramatic, pe SCM Politehnica Timisoara, cu scorul de 23-21 (11-12), in finala Cupei Romaniei, si isi adjudeca primul trofeu important din istoria clubului. Totodata, echipa de pe litoral si-a asigurat prezenta in editia viitoare a…

- Deși are șansa caștigarii campionatului, Universitatea Craiova pare ca nu știe sa-și gestioneze avantajele și calitațile in momentele cheie. Unul dintre acestea s-a consumat vineri seara, la Ovidiu – Constanța, cand trupa lui Devis Mangia a remizat, scor 0-0, cu ...

- Grupul KMG International a realizat un profit net de 80 milioane dolari, anul trecut, in crestere de sase ori comparativ cu 2016, iar in perioada urmatoare se va concentra pe dezvoltarea in Romania, se arata intr-un comunicat de presa al companiei. Contribuţia grupului la bugetul României…

- Universitatea Craiova intalnește vineri, de la ora 20.45, la Ovidiu – Constanța, pe campioana en-titre FC Viitorul, aceasta fiind partida care „deschide“ etapa a doua din play-off-ul Ligii I. Confruntarea de la malul Marii Negre se anunța echilibrata și spectaculoasa ...

- Cenusareasa litoralului romanesc, Cazinoul din Constanta, pare sa-si fi gasit pantoful pierdut. Cladirea simbol de la malul Marii Negre a fost inclusa pe lista celor mai periclitate sapte monumente ale Europei și urmeaza acum sa intre in conservare. Si organizatorii festivalului Neversea au anuntat…

- Centrul vechi al Constantei s-a transformat astazi in platou de filmare pentru creatorul celebrelor seriale „Mad Men“ si „Clanul Soprano“. Magazinele din zona peninsulara si-au schimbat denumirea in limba rusa, la fel si strazile, iar decorurile au fost pregatite pentru noul serial produs de Matthew…

- Plajele din județul Constanța au fost luate cu asalt de infanteria marina romana și americana. Mașinile de lupta care pot sa mearga atat pe uscat, cat si pe mare au fost lansate la apa de pe o nava americana care a acostat la zece kilometri de țarm. Este cel mai important exercițiu la care vor participa…

- Organizatorii festivalului Neversea 2018 au anunțat primul val de artiști, iar printre nume se numara și trupa irlandeza The Script, care va concerta în premiera în România. La a doua ediție a festivalului Neversea vor mai urca pe scena John Newman, Scooter, Redfoo, Axwell&Ingrosso,…

- Plaja de la Capu Midia este câmpul de batalie pe care se desfașoara azi, 12 martie, secvențele de desant amfibiu și de lupta împotriva unor grupari paramilitare ostile - conform scenariului tactic al Exercițiului multinațional Spring Storm 18, condus de Componenta Operaționala a Forțelor…

- Vremea frumoasa de pe litoral, cu vant care adie ușor și temperaturi de 15-16 grade Celsius, i-a scos pe constanțeni la plimbare pe malul marii. Localnici dar și turiști, veniți special sa se bucure de razele soarelui pe litoral, au umplut faleza Cazinoului din Constanța dar și plaja din Mamaia.

- Timpul de primavara i a scos din case constantenii care au iesi la o plimbare. De la mic la mare au ales sa se bucure de soarele darnic. Iar locul preferat pentru promenada este faleza Cazinoului. In aceasta amiaza, sute de persoane au ales sa se bucure de soarele de primavara in zona istorica a muncipiului…

- O baza militara din Romania, unde militarii nostri au facut exercitii alaturi de partenerii din NATO, vara trecuta, apartine partial unui grup de oameni de afaceri din Siria, care sprijina regimul dictatorului Bashar al-Assad. E concluzia unui reportaj Rise Project, in care se precizeaza ca baza…

- Candidat la presedintia Federatiei Romane de Fotbal, fostul international Ionut Lupescu a ajuns si in Dobrogea, pentru discutii cu membrii afiliati ai FRF din aceasta regiune a tarii. Membru al Generatiei de Aur, Lupescu a fost in judetele Constanta si Tulcea, iar de acolo s a indreptat spre Braila.…

- Vreme de primavara astazi la Constanta. Locuitorii care au iesit de dimineata la plimbare s au putut bucura de razele timide ale soarelui. Se pare ca iarna a plecat de la malul Marii Negre iar primavara se instaleaza usor usor.Potrivit meteorologilor, in Dobrogea, vremea va intra intr un proces de incalzire.…

- Un sistem MIM-23 Hawk declanșeaza o racheta deasupra Marii Negre in zona de antrenament a unitații militare Capu Midia, 19 iulie 2017.(FOTO: Armata S.U.A., Nicholas Vidro, Detașamentul 7 al Mobile Public Affairs) O mie de soldați NATO au descins vara trecuta in baza militara UM 01853 Capu Midia, situata…

- Peste 1.700 de militari romani si straini reprezentand alte cinci state aliate sau partenere vor participa, timp de zece zile, incepand de luni, la primul exercitiu major multinational din acest an, organizat de Fortele Navale Romane (FNR), pe teritoriul Dobrogei si in apele internationale ale Marii…

- Gerul are si partile lui bune! A creat un regat stralucitor de gheata la Constanta. Faleza Cazinoului a sclipit ca in basme, localnicii au profitat ca sa faca fotografii rare, iar imaginile spectaculoase au ajuns la televiziuni celebre ca BBC si France2.

- Iarna deseneaza an de an, la malul Marii Negre, imagini de basm. Mai multi oameni au iesit la plimbare pe faleza si au imortalizat in fotografii peisajul ingheta. Ultima data cand apele Marii Negre au fost acoperite de un strat de gheata s-a intamplat in urma cu cinci ani.

- Imagini de poveste astazi, la malul Marii Negre. Pe faleza Cazinoului din Constanta, zapada s a asternut ca o plapuma imensa. Putini au fost curajosii care au indraznit sa iasa din casa pentru a admira peisajul.Autoturismele constantenilor abia se zaresc de troiene.Marea involburata si stabilopozii…

- Marea iși arata furia, zilele acestea, ațațata de vantul puternic ce vine din larg. Singurul care pare ca ii ține piept cand iși arunca amenințator inspaimantatoarele valuri la mal este Cazinoul din Constanța. O cladire imbatranita de vreme și de nepasarea autoritaților și care, in anul Centenarului…

- O femeie din Rusia a fost gasit decedata in apartamentul sau din orasul Trabzon, situat pe coasta Marii Negre. Incidentul s a petrecut pe 25 februarie. Alena Topalo lu, in varsta de 48 de ani, ar fi locuit singura dupa despartirea de sotul ei, de origine turca.Un vecin a descoperit o pe femeie iar la…

- Vantul sufla cu peste 70 de kilometri pe ora la malul Marii Negre. Nicio nava nu intra sau iese din porturile din Constanta si Midia. 37 trenuri programate sa circule astazi au fost anulate din cauza viscolului.

- In Monitorul Oficial au fost publicate deciziile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii Litoral SA din 15.01.2018. Astfel, actionarii au decis revocarea Veronicai Danuta Georgescu, a Danielei Florentina Mastromarino si a lui Dumitru Lucian Lungoci din calitatea de administratori provizorii,…

- Deși din punct de vedere calendaristic iarna este pe sfârșite, iar primavara parea ca începe deja sa se instaleze, vremea începe sa se raceasca tot mai tare pe litoral. Acest lucru este confirmat și de meteorologi, care anunța temperaturi de sub zero grade pentru zilele ce urmeaza.…

- 1,3 miliarde de euro din Fondul de coeziune vor fi investite in modernizarea unei secțiuni din coridorul feroviar ce leaga localitatea Curtici, aflata la granița dintre Romania și Ungaria, de municipiul Constanța, de la malul Marii Negre. Lucrarile se vor concentra in mod semnificativ pe creșterea…

- Jan, un belgian in varsta de 57 ani, a venit pentru prima oara la Vama Veche in vara lui 2011, iar de atunci n-a mai plecat de aici. Si-a gasit de lucru in Vama, s-a stabilit aici si avea grija de una dintre cele mai populare terase din satul de granita. Din cauza unei probleme grave de sanatate, a…

- Secretarul american al apararii, James Mattis, a declarat, intr-o intalnire cu ministrul apararii nationale Mihai Fifor, ca Romania este un model in privinta alocarilor bugetare pentru aparare. De asemenea, Mattis a spus despre militarii romani din Afghanistan ca au castigat respectul tuturor prin curajul…

- Pe parcursul discuțiilor, cei doi oficiali au abordat subiecte legate de situația de securitate din regiunea Marii Negre și prioritațile aliate pentru viitorul Summit NATO. In acest context, ministrul Mihai Fifor a evidențiat ca recentele evoluții de securitate din aceasta zona intaresc nevoia consolidarii…

- "Domnul Mattis m-a asigurat ca SUA isi mentine angajamentul fata de apararea Romaniei, inclusiv prin prezenta la Deveselu si la baza de la Mihail Kogalniceanu, precum si prin programele de inzestrare incheiate. Si-a exprimat disponibilitatea de a efectua o vizita in Romania, urmand ca perioada exacta…

- Ministrul Apararii Naționale, Mihai Fifor, va fi in studioul Radio Romania Actualitați, imediat dupa știrile de la miezul nopții. Fifor va fi prezent in emisiunea "Serviciul de noapte", o ediție realizata de Ruxandra Sararu și Maria Țoghina, informeaza Radio Romania. Ministrul Mihai Fifor…

- "Ministrul Fifor a apreciat contributia Marii Britanii in Romania in ceea ce priveste prezenta militara constanta, pe toate cele trei dimensiuni - terestra, maritima si aeriana, evidentiind cu precadere sprijinul in cadrul aliat in vederea implementarii prezentei NATO in regiunea Marii Negre", se…

- Așadar, ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a avut miercuri, 7 februarie, la sediul ministerului, o intrevedere cu ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord in Romania, Paul Brummell. Agenda de discutii a inclus subiecte de actualitate legate de cooperarea bilaterala…

- Cinci aeronave care urmau sa aterizeze azi, 5 februarie, pe Aeroportul International Henri Coanda din Capitala au fost redirectionate pe aeroporturile din Constanta si Sibiu, din cauza cetii, a declarat, a declarat purtatorul de cuvant al Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti (CNAB), Teo Postelnicu.…

- Cea de-a doua ediție a celui mai mare festival pe plaja din Romania, NEVERSEA, va avea loc in perioada 5-8 iulie 2018, in Constanța. Povestea NEVERSEA continua și in 2018 cu experiențe unice, artiști in premiera in Romania și cu cei mai frumoși fani care, incepand din acest an, vor vedea de pe plaja…

- Participantii la Neversea 2017 au cheltuit 20 de milioane de euro pentru cazari, transport sau distractie. Festivalul continua si in acest an in Constanta, iar primele 5.000 de abonamente vor fi puse in vanzare incepand din 7 februarie. Cea de-a doua editie a celui mai mare festival de…

- Camera de Comert Industrie Navigatie si Agricultura (CCINA) Constanta a organizat, miercuri, sesiunea de finalizare a proiectului "Dezvoltarea si promovarea unui produs turistic cultural integrat: Ruta frontiera romana in regiunea transfrontaliera Romania - Bulgaria". Proiectul a fost…

- Yachtmanul Dorel Nacou, primul navigator roman care a traversat in solitar Oceanul Atlantic, in cadrul unei competitii oficiale, la sfarsitul anului trecut, a lansat vineri proiectul unei regate internationale pe Marea Neagra intre porturile Constanta si Batumi (Georgia). Intr-o conferinta…

- Un instructor auto a fost surprins in Parcul Tabacarie din Constanta in timp ce isi spala autoturismul. Barbatul lua apa cu galeata din lac si o turna pe masina. Dupa ce a finalizat operatiunea, conducatorul auto s a urcat la volan si a pornit cu masina pe aleile din Parcul Tabacarie. Imaginile au fost…

- Primaria Orasului Navodari, judetul Constanta, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi contractuale vacante : 2 posturi ndash; muncitor calificat, treapta profesionala I, studii generale medii, vechime in munca minimum 9 ani ndash; Compartimentul Management Programare, pe perioada de…

- În timp ce pentru mulți dintre noi sarbatorile de iarna s-au încheiat deja, pentru ortodocșii de rit vechi acestea continua. Noaptea trecuta ei au sarbatorit intrarea în Noul An. Și în Constanța au fost numeroase persoane care au petrecut potrivit tradițiilor cu masa îmbelșugata.…

- Racirea vremii a lasat in urma imagini de poveste pe Faleza Cazinoului din Constanta. Valurile involburate ale Marii Negre au format turturi de a lungul barierei.Constantenii care nu s au speriat de vremea geroasa de astazi si s au plimbat pe faleza au avut ce vedea: valurile spectaculoase care se spargeau…

- Panica la Centrul de plasament Antonio, din Constanța, unde 15 pompieri cu doua autospeciale intervin pentru stingerea unui incendiu izbucnit in curtea orfelinatului. Potrivit ISU Dobrogea, cei 63 de copii din centru sunt in afara pericolului.

- La inceput de ianuarie, in plina iarna, vremea este complet diferita fata de aceeasi perioada a anului trecut. Daca in 2017 de Sf Ion infruntam o iarna destul de grea, cu zapezi care au paralizat traficul in tot judetul, astazi vremea a tinut cu constantenii care au vrut sa iasa la aer curat. Pentru…

- Cel puțin 12.000 de constanțeni au participat, pe faleza Cazinoului, din Constanța, la slujba de Boboteaza și de sfințire a apelor marii. Credincioșii s-au ingramadit apoi, stapaniți cu greutate de jandarmi, sa intre in posesia peturilor cu agheasma oferite de Arhiepiscopia Tomisului.

- Cele mai frumoase declaratii de iubire au fost rostite in ultima zi din an la malul marii. Cinci cupluri au ales sa-si uneasca destinele, astazi, in fata ofiterului de stare civila. Este un moment unic, spun ei, sa-si aminteasca o viata ca au sarbatorit ziua nuntii pe parcursul a .... doi ani. Cu emoții…

- Vremea frumoasa i-a scos din case pe constanteni. Prima zi de Craciun a venit cu temperaturi de primavara la malul marii. Faleza din fata Cazinoului a fost locul ideal pentru plimbare si relaxare. Un temerar, insa, s-a incumetat sa faca si o baie, in apele Marii Negre.

- Dupa 2000 de ani de la exilul fortat de Roma, celebrul poet Publius Ovidius Naso a fost reabilitat, printr-o hotarare a Consiliului municipal al Romei, care a aprobat in unanimitate o rezolutie pentru "repararea prejudiciului grav" suferit de autorul scrierilor "Arta iubirii" si "Metamorfoze", potrivit…