- Ziarul Unirea Un cerșetor din Bacau a facut scandal intr-un supermarket din Alba Iulia. Acesta a fost calmat de jandarmi, nu inainte de a sparge un geam de la intrare Un cerșetor din Bacau care agasa cumparatorii unui supermarket din Alba Iulia s-a ales cu un dosar penal pentru distrugere, dupa ce a…

- Barbatul a intrat in incinta supermarketului, cu scopul de a apela la mila cetațenilor. Deranjați, aceștia au cerut agenților de paza sa ia masuri. Cei doi agenți au incercat sa-l conduca in afara magazinului, moment in care barbatul a devenit violent și a spart cu piciorul un geam de la intrare, a…

- Autoritațile din Harghita sunt in alerta și cauta un urs care a incercat, ieri, sa intre intr-un hotel din stațiunea Baile Tușnad, informeaza MEDIAFAX. Animalul s-a speriat și a fugit dupa ce a spart un geam care l-a taiat la un picior.Jandarmii au fost anunțați, ieri, ca in zona stațiunii Baile ...

- Efectivele de jandarmi care patrulau in zona Paclișa din Alba Iulia au sesizat noaptea trecuta, in jurul orei 02:30, faptul ca de la o casa din apropiere ieșea un fum dens, simtindu-se si un puternic miros de ars. Jandarmii s-au deplasat de urgența la locuința din al carei acoperiș ieșea fum, unde…

- Jandarmii albaiulieni desfașoara un exercițiu de intervenție in colaborare cu Inspectoratul de Poliție Județean Alba și Inspectoratul pentru Situații de Urgența al județului Alba. Potrivit scenariului, forțele de intervenție vor cauta și vor ridica un obiect suspect, de la Camera de Conturi de pe strada…

- Coloana oficiala in care se afla primul ministru a fost intampinata cu un cor de fluieraturi si huiduieli. Protestatarii au fost impiedicati de jandarmi sa intre in interiorul strandului, fiind tinuti la circa 200 de metri de zona in care se afla Viorica Dancila. Acestia au continuat sa fluiere…