Stiri pe aceeasi tema

- Avocatul Poporului solicita informatii suplimentare Guvernului si ministrului Justitiei in legatura cu aspectele de neconstitutionalitate sesizate de USR, PNL si Parchetul General privind ordonanta de urgenta care modifica legile justitiei.Autorii sesizarilor au invocat urmatoarele argumente: Critici…

- Purtatorul de cuvant al Partidului National Liberal, Ionel Danca, si deputatul PNL Ioan Cupsa au depus miercuri la Avocatului Poporului o solicitare de contestare la Curtea Constitutionala a OUG pe legile Justitiei si sesizarea aferenta. "Am depus o sesizare la Avocatul Poporului, pentru a solicita…

- „Dupa propaganda asta, in ultimii 2 ani de zile, orice lege, ordonanța de guvern se da doar pentru mine”, a spus Dragnea, la intrebarea daca articolul 7 din ordonanța ii este dedicat, adaugand ca nu il intereseaza daca pleaca sau nu procuroarea Alexandra Lancranjan, cea care instrumenteaza dosarul Tel…

- Sectia pentru procurori CSM discuta, in sedinta de miercuri, punctele de vedere trimise de Parchetul General, DNA si DIICOT pe ordonanta de urgenta pe legile justitiei. Va fi luata in discutie si o nota a Directiei resurse umane si organizare privind situatia delegarilor din Ministerul Public.

- Ludovic Orban a declarat ca Ordonanța de urgența care modifica Legile justiției, adoptata luni de Guvern, dezinformeaza opinia publica și instituțiile europene, precizand ca Tudorel Toader este "ministrul infractorilor" și "un instrument politic al lui Dragnea și Tariceanu", scrie Mediafax."Este…

- Parchetul General a publicat, duminica noaptea, pe contul oficial de Facebook, un punct de vedere privind proiectul ordonantei de urgenta de modificare a legilor justitiei, in timp ce Tudorel Toader ar fi la sediul PSD, pentru a discuta cu liderii formatiunii si cu cei din coalitie despre OUG.

- Data fiind promulgarea și imediata publicare in Monitorul Oficial al Romaniei a acestei legi, precum și iminenta sa intrare in vigoare, la trei zile de la publicare, și deoarece unele dintre masurile legislative cuprinse sunt contrare recomandarilor Comisiei de la Veneția sau GRECO și pun in pericol…

- Tudorel Toader, ministrul Justiției, a anunțat de ieri ca membrii Comisiei de la Venetia au fost de acord cu OUG pentru Legile justitiei si ca joi va trimite draftul la CSM pentru aviz, urmand ca, saptamana viitoare, sa fie adoptata ordonanta. Despre acest subiect i-a informat pe liderii coaliției…