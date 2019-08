Stiri pe aceeasi tema

- Cele doua deraieri ale trenului turistic Mocanita, dintre care una soldata cu accidentarea usoara a 11 turisti, s-au produs, probabil, din cauza vitezei prea mari, mentioneaza un comunicat al Prefecturii Maramures remis, miercuri, AGERPRES. De asemenea, la sediul Cailor Ferate Forestiere…

- Control la societatea din Viseu de Sus care administreaza trenul turistic Mocanita, de pe Valea Vaserului, in urma deraierilor inregistrate in ultima period. In urma cu mai bine de o saptamana, 12 persoane au fost ranite. Pe 10 august, locomotiva Mocanitei a deraiat pe Valea Vaserului, in judetul Maramures,…

- Autoritatile din judetul Maramures incep un control la societatea din Viseu de Sus care administreaza trenul turistic Mocanita, de pe Valea Vaserului... The post Decizia luata dupa deraierile din ultima perioada ale mocanitei de pe Valea Vaserului appeared first on Renasterea banateana .

- Primele echipaje de prim ajutor care au ajuns pe Valea Vaserului, la km 8, acolo unde un vagon al trenului cu aburi a deraiat au intervenit pentru calmarea spiritelor și gararea vagonului care a sarit de pe șine pe o linie secundara. Potrivit reprezentaților Prefecturii Maramureș nu sunt victime la…

- Salvamontiștii din Maramureș au fost alertați, vineri, printr-un apel la 112 ca un vagon al Mocaniței de pe Valea Vaserului a deraiat din nou. Actiune in desfasurare Salvamont Maramures, Valea Vaserului, traseul Mocanitei. In urma unui apel venit prin 112 se pare ca un vagon al Mocanitei ar fi deraiat…

- Potrivit primelor informatii furnizate de ISU Maramures, pe Valea Vaserului a deraiat locomotiva Mocanitei. Pana la aceasta ora s-au anuntat sase persoane ranite. In trenul de linie ingusta se aflau aproximativ 200 de persoane. Mai multe ambulante au fost trimise la fata locului.

