- Rusia a utilizat toate rețelele de socializare importante, printre care Facebook, Twitter, Instagram, Tumblr, Instagram și YouTube, pentru a influența alegerile din Statele Unite din 2016 in favoarea lui Donald Trump, conform unui raport obținut de The Washington Post.Cotidianul The Washington…

- China "va reduce si va elimina" taxele vamale asupra automobilelor americane pe care le importa, a afirmat duminica seara presedintele american, Donald Trump, la o zi dupa armistitiul convenit cu omologul sau chinez, Xi Jinping, in razboiul lor comercial. "China a acceptat sa reduca si sa…

- Dupa negocieri dure, Statele Unite, Mexic si Canada au semnat oficial un nou tratat de liber schimb, o victorie pentru Donald Trump care pulverizase un acord precedent aflat in vigoare de peste 20 de ani. "Este un model de acord de liber schimb care va schimba peisajul comercial pentru totdeauna",…

- Facebook a anuntat luni, 5 noiembrie, ca a blocat aproximativ 30 de conturi, dar si 85 de conturi pe reteaua de sharing Instagram pe care o detine, care ar putea avea legaturi cu entitati straine si ar servi la ingerinte in alegerile legislative americane de la jumatatea mandatului. „In cadrul eforturilor…

- "Va fi nevoie de consultari intre grupul celor patru (fara SUA) puteri nucleare, de o discutie cat mai urgenta in cadrul Conferintei pentru dezarmare de la Geneva si de o discutie in Consiliul de Securitate al ONU. Situatia este critica, amenintarile la adresa pacii capata forme tot mai concrete",…

- Administrația Prezidențiala a dat publicitații programul președintelui Klaus Iohannis la cea de-a 73-a sesiune a Adunarii Generale a ONU, care are loc in orașul New York. Klaus Iohannis va participa la recepția tradiționala oferita de șeful de la Casa Alba, Donald Trump, și prima doamna a Americii,…