Der Spiegel: Siegfried Muresan va fi viitorul comisar european propus de Romania

Conditia egalitatii de gen in viitoarea Comisie Europeana (CE) condusa de Ursula von der Leyen a picat si sunt toate semnele ca nu va exista o respingere in Parlamentul European din cauza acestui calcul, in cazul in care si Romania, la fel ca Franta, ar propune un candidat barbat, nu femeie, sustine cotidianul german Der Spiegel.



In articolul cu titlul "Cota e moarta", Der Spiegel citeaza europarlamentari din PPE, dar si socialisti care spun ca nerespectarea 100% a acestei conditii autoimpuse de Ursula von der Leyen nu ar constitui un motiv pentru ca viitoarea CE sa treaca la vot in…