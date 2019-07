Stiri pe aceeasi tema

- Favorit pentru a deveni noul premier al Regatului Unit este un barbat alb corpolent, cu par blond ciufulit, cu o baza de susținatori care-l adora, cu dispreț pentru Europa, cu o viața privata dubioasa și cu o relație laxa cu adevarul și principiile. Exista insa și diferențe intre Boris Johnson și Donald…

- Moldova are acum o șansa fragila de a-și curața sistemul politic, dar are nevoie de mai mult sprijin decat ceea ce a primit pana acum de la guvernele occidentale, inclusiv din partea administrației Trump, scrie The Washington Post. Moldova a fost descrisa de publicația americana ca o mica fosta republica…

- Marea Britanie ar trebui sa incheie Brexit-ul pana la sfarsitul anului, fara un acord cu UE si fara sa plateasca cele 50 de miliarde de euro prevazute pentru iesirea din UE. Boris Johnson ar fi premierul ideal, dar negocierea cu Bruxelles-ul ar trebui incredintata lui Farage, poate deschizand proces.…

- 'In mod fundamental nu cautam un razboi cu Iranul', a afirmat Mike Pompeo in cadrul conferintei comune de presa cu omologul sau rus Serghei Lavrov, la sfarsitul unei intrevederi de trei ore, care a avut loc in statiunea Soci din sudul Rusiei. 'Vrem ca Iranul sa se comporte ca o tara normala', a explicat…

- Corneliu Papura, antrenorul celor de la CSU Craiova, e unul dintre cele mai carismatice personaje din fotbalul romanesc. Tehnicianul oltean a explicat de ce nu a urmarit semifinala Ligii Campionilor dintre Barcelona și Liverpool. „Am un program atat de incarcat. Ii stiu pe toti de la Steaua, ii visez…

- ”Este binecunoscut ca premierul Suediei este un politician promigratie, care vrea sa impuna cu forta Ungariei primirea imigrantilor ilegali si vrea sa îi sanctioneze pe cetatenii ungari pentru ca au spus NU aplicarii sistemului de cote obligatorii privind relocarea imigratilor în tarile…

- Un fermier de fructe pro-Brexit, care se bazeaza pe forta de munca din Europa de Est, a spus ca "ar putea fi ca si mort" daca nu poate obtine lucratorii de care are nevoie. David Figgis a spus ca a votat pentru ceea ce considera ca este "mai bine pentru tara mea", dar a adaugat:…