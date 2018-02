Der Spiegel - Jocul geostrategic pentru vanarea rezervelor uriase de gaz din Marea Mediterana

Stiri pe aceeasi tema

- Nava multirol HMS Enterprise, apartinand Fortelor Navale Regale britanice, a trecut la o distanta de doar cativa metri de vasul militar rus de aprovizionare Kyzyl-60, in sud-vestul Marii Negre, in apropiere de intrarea in Stramtoarea Bosfor, au declarat surse citate de tabloidul britanic Daily Star.…

- Statele Unite ale Americii au un plan destul de avansat privind pacea in Orientul Mijlociu, la care se lucreaza de mai multe luni, a declarat miercuri secretarul de stat Rex Tillerson, aflat in capitala Iordanului, Amman, in cadrul turneului sau in regiune, transmite Reuters. Seful diplomatiei americane…

- Un razboi care a inceput de la protestele pasnice impotriva presedintelui Bashar al-Assad degenereaza rapid intr-o competitie globala pentru controlul asupra a ceea ce mai ramane de distrus din Siria, antrenand riscul unui conflict extins. Sub cerul pe care se imbulzesc avioanele de lupta ale unei jumatati…

- Erdogan, avertismente pentru Grecia și Cipru. Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, avertizeaza Grecia, Cipru și companiile internaționale sa nu exploateze zacamintele de gaz din estul Marii Mediterane și sa nu ”treaca de linia impusa”. Intre timp, autoritațile de la Atena au declarat ca un vas…

- SUA sprijina Egiptul in lupta sa contra gruparii jihadiste Statul Islamic, a declarat luni, la Cairo, secretarul de stat american Rex Tillerson, care s-a pronuntat pentru desfasurarea de alegeri libere si corecte in tara araba nord-africana, transmite Reuters. Tillerson efectueaza o vizita in Egipt,…

- Volei Alba Blaj a caștigat, in fața propriilor suporteri, scor 3-0 (25-20, 25-17, 25-12), meciul disputat astazi pe teren propriu in compania celor de la CSM Medicina Targu Mureș. Tripla campioana venea dupa a 4-a victorie consecutiva in Champions League, partida dramatica de la Sibiu, cu ASPTT Mulhouse,…

- Operatorul low-cost romanesc Blue Air anunța lansarea unei rute noi, spre una dintre cele mai dorite destinații de vara. Astfel, potrivit unui comunicat al companiei, începând din 16 iunie, pasagerii Blue Air vor putea zbura de pe Aeroportul Internațional Otopeni spre Palma de Mallorca.…

- Secretarul de Stat al SUA, Rex Tillerson, va calatori la Amman - Iordania, Ankara - Turcia, Beirut - Liban, Cairo - Egipt si Kuweit - Kuweit in perioada 11-16 februarie, anunta Departamentul de Stat al SUA, potrivit news.ro.

- La scurt timp dupa lansarea piesei „Freeze”, single-ul lui Monoir alaturi de Alina Eremia cucereste publicul din strainatate. Piesa ce reinventeaza beat-uri din folclor, compusa de Monoir impreuna cu Maline Johansson, Herman Gardarfve si produsa in studioul Thrace Music, este difuzata in tari precum…

- Patru foști militari turci acuzati ca au participat la tentativa de lovitura de stat din iulie 2016, in Turcia, au obtinut azil in Germania, dezvaluie in editia de vineri saptamanalul Der Spiegel, scrie Reuters, citat de News.ro . Aceasta decizie impiedica eventuala lor extradare catre Turcia, unde…

- Presedintele cipriot Nicos Anastasiades a ajuns duminica in fruntea primului tur al alegerilor prezidentiale, marcat de un puternic absenteism, si se va confrunta cu candidatul de stanga Stavros Malas in turul al doilea, peste o saptamana, potrivit Rador care citeaaza Le Vif. Liderul in varsta de 71…

- Federatia Romana de Fotbal anunta faptul ca Sorin Colceag nu va mai ocupa functia de selectioner al reprezentativei U17 a Romaniei, formata din jucatori nascuti incepand cu 1 ianuarie 2001. Decizia vine ca urmare a unei analize facute in cadrul Comisiei Tehnice a FRF, dupa turneul amical…

- Milliyet , ziar turc pro-Erdogan, anunta ca discutia telefonica dintre presedintele american Donald Trump si omologul sau turc a fost un esec in ce priveste apropierea dintre cele doua tari, scrie Rador. Relatiile SUA-Turcia, tensionate dupa puciul esuat din 2016, raman extrem de reci, chiar daca Turcia…

- Cristian Fugaciu, CEO Marsh Romania, a preluat, de la inceputul acestui an, managementul Regiunii Centrale, fiind responsabil de operatiunile din Austria, Ungaria, Bulgaria, Serbia, Slovenia si Croatia. “Sunt convins ca o abordare unitara a operatiunilor Marsh din cele sapte tari din regiune…

- Politistii de imigrari din municipiul Bucuresti au depistat trei barbati din Turcia, Israel si S.U.A, care nu au parasit teritoriul Romaniei la expirarea dreptului de sedere si nu au efectuat demersuri pentru prelungirea acestuia. Au fost emise 2 decizii de returnare si aplicate amenzi in valoare de…

- Grecia, Iordania si Cipru au cerut marti, la Nicosia, un sprijin sporit pentru tarile aflate in prima linie in fata crizei refugiatilor din Orientul Mijlociu, relateaza Reuters. In conditiile in care milioane de sirieni au parasit tara afectata de razboi, Iordania, Libanul si Turcia au…

- Potrivit sursei citate, in anul 2017, pe linia combaterii sederii ilegale, au fost organizate 118 actiuni si controale in urma carora au fost depistati 50 de straini in situatii ilegale. Pentru strainii aflati in situatii ilegale sau care nu mai intruneau conditiile prevazute de lege pentru…

- Presedintele Recep Tayyip Erdogan si liderul /formatiunii de opozitie/ Partidul Miscarea Nationalista (MHP), Devlet Bahceli, s-au intalnit pentru a discuta despre o alianta electorala inaintea alegerilor prezidentiale care vor avea loc in 2019. "As dori sa subliniez atitudinea nationalista a domnului …

- Lucia Morariu: “Voucherele de vacanța vor susține circulația turistica in țara” Vacanțele in stațiuni și in Delta Dunarii au avut cea mai mare creștere anul trecut dintre pachetele contractate in țara noastra, a anunțat fondatorul companiei de turism Eximtur, Lucia Morariu. 10% din totalul vânzarilor…

- Numarul migrantilor ajunsi pe mare in Europa in cursul lui 2017 a fost cu putin sub jumatate fata de cel inregistrat in anul precedent, a anuntat vineri, la Geneva, Organizatia Internationala pentru Migratie (OIM), potrivit Reuters, informeaza AGERPRES . Astfel, in 2017 au ajuns in Europa, prin traversarea…

- Un cetatean israelian banuit ca a organizat in Kosovo o retea internationala de trafic de organe a fost arestat in Cipru, la solicitarea autoritatilor de la Pristina, au afirmat sambata surse din politia kosovara citate de AFP. Suspectul, prezentat cu initialele M.H., a fost arestat in Cipru…

- Evolutiile foarte bune din precedentele doua editii de campionat ale echipei Juventus Bucuresti, rezultate prin doua promovari consecutive, din Liga a 3-a pana in Liga 1, nu au mai coincis si in partea a doua a anului 2017, odata cu accederea in primul campionat fotbalistic al tarii. Gruparea din…

- Colegiul National Pedagogic “Mircea Scarlat” Alexandria implementeaza, in perioada 1 octombrie 2017-30 septembrie 2019, proiectul “LIFELONG MATHS”, care vizeaza activitati de invatare si intalniri transnationale pentru elevi si profesori din cinci tari, respectiv din Turcia, Romania, Macedonia, Italia…

- Comisia Europeana a comunicat miercuri ca in ultimele luni legaturile cu Washington sunt tot mai frecvent legat de problema reciprocitatii vizelor, insa a insistat pentru progrese imediate. Statele Unite continua sa solicite vize pentru cetatenii din Bulgaria, Croatia, Cipru, Polonia si Romania, potrivit…

- In cadrul discursului rostit la postul TV NBC, Moon a declarat ca tara sa doreste reducerea tensiunii inaintea jocurilor olimpice de iarna ce se vor desfasura in Coreea de Sud, prin amanarea manevrelor militare comune. SABAH (Turcia), 20 decembrie 2017 - Presedintele Coreei de Sud, Moon Jae-in, sustinand…

- Bunurile cumparate de moldoveni din strainatate nu sunt de origine ruseasca, pentru ca Rusia produce multe marfuri contrafacute. Aproape lunar, în principalele surse mass-media, sunt publicate tot felul de date statistice despre geografia remitențelor. Problema remitențelor într-adevar…

- Presa ultimilor ani a tot consemnat faptul ca Romania are o mare problema atunci cand vine vorba de exportul de animale vii. Au existat semnale ca animalele care iau calea strainatații sunt chinuite peste limita oricarei imaginații atat pe timpul transportului, dar și in țarile de destinație atunci…

- Turcia intentioneaza sa-si deschida o ambasada in Ierusalimul de Est, a declarat duminica presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, la cateva zile dupa ce lideri musulmani reuniti la un summit la Istanbul au cerut recunoasterea Ierusalimul de Est drept capitala unui stat palestinian, ca reactie la…

- Aproape sigur, primul meci amical se va disputa in Romania, probabil la Craiova, cu Israel, iar cel de-al doilea in deplasare, cu Irlanda. Niciuna dintre selectionate nu este calificata la tuneul final al CM 2018. In toamna lui 2018, din luna septembrie, au loc partidele din nou-infiintata…

- Ministrul de externe al Armeniei, Eduard Nalbandian, a vorbit despre relatiile dintre Turcia si Armenia si a anuntat ca protocoalele de normalizare a relatiilor semnate in octombrie 2009 de ministrii de externe ai celor doua tari vor fi anulate, potrivit Rador.

- Staff-ul naționalei va petrece luna ianuarie in Turcia, Cipru și Spania, prin cantonamentele formațiilor din topul Liga 1. In martie e antamat un amical cu Israel. In așteptarea tragerii la sorți pentru Cupa Națiunilor, operațiune ce se va derula pe 24 ianuarie, la Lausanne, staff-ul primei reprezentative…

- Franta a identificat intre 150 si 200 de ''bancheri oculti'' ai gruparii Stat Islamic, in principal in Liban si in Turcia, a indicat marti Tracfin, serviciul Ministerului Economiei insarcinat cu lupta impotriva spalarii de bani si a finantarii terorismului, relateaza AFP.''Am lucrat la identificarea…

- Sectorul grec al gazelor si petrolului atrage banii ,,inteligenti”, gratie proiectelor lansate si hidrocarburilor ascunse sub Mediterana, scrie Margarita Mathiopoulos, expert german în energie, într-o opinie publicata de Handelsblatt. Prea putini antreprenori germani vad…

- Ciprioții turci sunt ''coproprietari'' in Cipru, nu o minoritate in insula divizata din Marea Mediterana, a declarat președintele turc Recep Tayyip Erdogan, intr-un interviu publicat duminica in revista greaca To Vima, relateaza AFP. ''Ciprioții turci nu vor fi reduși niciodata…

- Componenta terestra de la Deveselu a sistemului de aparare antiracheta AEGIS a fost declarata operationala pe 18 decembrie 2016, dupa aproape doi ani de constructie si aproape sase ani de la momentul in care Romania a fost de acord sa gazduiasca acest sistem, informeaza Mediafax. Baza militara…

- Ministerul de Externe turc a condamnat decizia SUA de a recunoaște orașul Ierusalim drept capitala a statului Israel, decizie calificata de Ankara ca iresponsabila, transmite Reuters, citeaza agerpres.ro.

- Grecia, Cipru, Israel si Italia au semnat un acord pentru construirea celei mai lungi conducte submarine de gaze naturale din lume. Aceasta ar urma sa contribuie decisiv la asigurarea independentei energetice a Europei, incepand cu anul 2025.

- Turcia a avertizat luni în legatura cu recunoasterea de catre Washington a Ierusalimului drept capitala a statului Israel, estimând ca o asemenea masura va provoca "o mare catastrofa", relateaza AFP.

- Cateodata noi, cei din Occident, uitam ca viziunea noastra despre lume nu este decat una dintre multele variante posibile. Colapsul negocierilor de la Berlin pentru constituirea coalitiei este departe de a fi o criza nationala. Dar este simptomatic. A venit vremea ca politicienii germani sa realizeze…

- Recep Tayyip Erdogan urmeaza sa mearga 'în zilele urmatoare' în Grecia, aceasta fiind prima vizita a unui președinte turc în ultimii 65 de ani în aceasta țara, a anunțat joi agenția de presa turca Anadolu, informeaza Agerpres. 'Președintele nostru va fi…

- Organizatia Animals International avertizeaza ca Romania incalca in mod flagrant si sistematic legile si standardele europene si mondiale privind exporturile de animale vii. Investigatia data publicitatii de Animals International arata ca tara noastra nu respecta legislatia Uniunii Europene…