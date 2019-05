Der Spiegel: Document de arhivă - Regina s-a dat de gol că e o susținătoare a UE Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a fost nevoita sa se abțina în cursul dezbaterii privind Brexit, dar se pare ca înca cu mult timp în urma ea era convinsa cu privire la integrarea Regatului în Uniunea Europeana. Acest lucru e dezvaluit de o telegrama diplomatica scrisa de ambasadorul Rüdiger Freiherr von Wechmar dupa ce-și luase adio de la regina cu ocazia parasirii postului de la ambasada germana de la Londra în 1988. Documentul se afla în arhiva politica a ministerului german de externe relateaza Der Spiegel citat de Rador.

