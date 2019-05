Der Spiegel: Cum domină extrema dreaptă germană reţelele de socializare O analiza cuprinzatoare a aratat gradul în care populiștii germani de dreapta din Alternativa pentru Germania (AfD) domina peisajul social media. S-ar putea ca ei sa primeasca ajutor din strainatate, potrivit Der Spiegel, citat de Rador.

Când se uita la monitor, Trevor Davis este neliniștit. Activist politic american si profesor la Universitatea George Washington, Davis a analizat ani de zile campaniile politice pe rețelele sociale. Dar el nu a vazut niciodata un fenomen precum partidul populist de extrema-dreapta Alternativa pentru Germania (AfD). "Este urias si cu adevarat… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

