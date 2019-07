Stiri pe aceeasi tema

- Daca am fi scris in urma cu doua saptamani ca Stelian Ion, unul dintre liderii USR, l-a ajutat pe Radu Mazare sa caștige un proces impotriva jurnalistei Feri Predescu, corespondenta de Constanța a ziarului Evenimentul zilei, am fi riscat sa nu fim crezuți, ba mai mult, sa fim acuzați ca atacam noua…

- Deputatul PNL Gigel Știrbu il ataca pe deputatul USR Stelian Ion, dupa ce acesta l-a criticat pe președintele Klaus Iohannis pentru ca a acceptat numirea noilor miniștri de la Interne și Externe propuși de PSD. Parlamentarul liberal afirma ca nu mai exista limite ale bunului simț atunci cand devii persoana…

- Deputatul USR Stelian Ion a calificat, miercuri, drept ''dezonoranta'' pentru presedintele Klaus Iohannis numirea ministilor de Interne si Externe, Nicolae Moga si Ramona Manescu. "Numirea lui Nicolae Moga la Interne si a Ramonei Manescu la Externe sunt dezonorante pentru Klaus Iohannis…

- Viceliderul grupului USR din Camera Deputaților, Stelian Ion, critica decizia președintelui de a accepta noii miniștri de la Externe și Interne, Ramona Manescu și Nicolae Moga, comentând ca acestea sunt dezonorante pentru șeful statului. Deputatul USR spune ca noul ministru al Internelor este…

- Deputatul USR Stelian Ion a catalogat miercuri ca fiind 'dezonorante' pentru Klaus Iohannis numirile ministrilor propusi de PSD pentru ca noul sef de la Interne a fost in cercul lui Radu Mazare si Nicusor Constantinescu, iar Ramona Manescu nu-si poate justifica averea. Deputatul spune ca totul este…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a amanat pentru data de 4 iunie termenul in dosarul in care sunt cercetati fostul primar al Constantei, Radu Mazare, Sorin Strutinsky, Eduard Martin si Gabi Stan. Pe 3 mai 2019, in acest dosar, fostul edil sef a fost condamnat la 9 ani si 10 luni de inchisoare, decizia…

- Bomba a explodat in studioul Antena3, in emisiunea „100 de minute”. Deputatul USR Stelian Ion a recunoscut, in direct la Antena 3 ca a fost avocatul lui Mazare. Dupa ce Ovidiu Silaghi i-a spus ca este normal sa cunoasca dosarele lui Radu Mazare pentru ca i-a fost avocat, Alessandra Stoicescu l-a…

- Fostul senator Alexandru Mazare a declarat luni ca nu a vorbit cu fratele sau, Radu Mazare, care urmeaza sa fie adus in cursul acestei zile din Madagascar, pentru a-si ispasi pedeapsa intr-un penitenciar din Romania. Inainte de a intra in sediul Instantei supreme, el a avut un mesaj la…